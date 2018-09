U OVOM GRADU VIŠE NEMA JELA NA ULICI: Najozbiljnije, ako vas uhvate, oderat će vas po džepu 4000 kuna

Zabrana će vrijediti između podneva i 15 sati te od 18 do 22 sata, i tako sljedeća četiri mjeseca

Turisti u Firenci upozoreni su da bi im banalno jedenje na ulici moglo olakšati novčanike za čak 4000 kuna. Novi zakon, koji je stupio na snagu u utorak, zabranjuje jelo u četirima ulicama povijesnog centra ovoga talijanskog grada. Lokalna su poduzeća u tim dijelovima zamoljena da stave znakove upozorenja o zabrani na kojima piše: “Poštujte stanovnike, trgovce i radnike u ovoj ulici!”

Mjera zastrašivanja

Local izvješćuje da će zabrana vrijediti između podneva i 15 sati te od 18 do 22 sata, i tako sljedeća četiri mjeseca. “Ugrožene” su sljedeće zone: Via de’ Neri, Piazzale degli Uffizi, Piazza del Grano and Via della Ninna. Firenca je poznata po svojoj finoj kuhinji i na Tripadvisoru stoji kako grad ima najbolje sendviče na svijetu. Međutim, lokalcima je dosta turista koji jedu izvan njihovih prostora, piše Telegraph.

“To nije kaznena, već mjera zastrašivanja. Turisti koji se u Firenci ponašaju kao kod kuće uvijek su dobrodošli, osobito žele li probati naše gastronomske specijalitete”, rekao je gradonačelnik Dario Nardella. Nije ovo prvi put da je Nardella donio kontroverzan zakon koji se odnosi na turiste. Prošle je godine tako najavio da će se grad boriti protiv povećanja broja neurednih turista koji za sobom ostavljaju smeće poslije ručka.

Kontroverzni talijanski zakoni

Gradonačelnik je istaknuo kako se nova mjera odnosi na ljude koji “kampiraju” u povijesnim jezgrama usred bijela dana, ostavljajući za sobom masne omote od hrane i prazne boce piva. Slično vrijedi i u talijanskoj prijestolnici Rimu. Ondje se, primjerice, ne smijete zaustavljati pokraj fontane Trevi jer je dosad uhvaćen velik broj ilegalnih kupača. U Veneciji ne smijete sjediti na crkvenim stepenicama i jesti, dok su u Milanu zabranjeni selfie štapovi.