Stjuardesa Kristina Grabež na Instagramu ima preko 43.000 pratitelja koji uživaju gledati njezine humoristične epizode iz zrakoplova. U kratkim videima opisuje im brojene situacije koje se dogode tijekom leta te čari i "čari" svog zanimanja.

"Sve bi one bile stjuardese, dok ne shvate - čišćenje WC-a, buđenje u dva sata ujutro, rad tijekom svih praznika, neželjeni flert i prekomjerna seksualizacija profesije, opadanje kose, debljanje od avionske hrane, izloženost radijaciji i virusima", objavila je jednom prilikom na Instagramu je opisujući kakav je zaista posao stjuardese ili stjuarda.

Zbog prirode svog posla, ali i gospodarske situacije u regiji, zbog koje sve više ljudi odlazi raditi u inozemstvo, ova Srpkinja svakodnevo susreće veliki broj putnika čije jezike dobro razumije razumije pa je složila dva urnebesno smiješna videa o tome kako prepoznati ljude s Balkana u avionu.

Radi i sjajno se zabavlja usput

"Izvinite, djevojčice, koliko će trajati let za Belgrade?", pita skockana tetka, Kristina joj pristojno odgovara "Pet sati", a šokirana tetka će: "Oh my God, too long. Predugo. Ja već letim 12 sati iz Sydneyja…". Osim tetke, tu je i reality zvijezda te cura koja traži sarmu.

U drugom videu, fantasično "skida" klasičnog gastarbajtera, ali i frajera koji se razumije u sve pa tako i u to kako trucka Airbus 320, a i bolje bi od pilota zna kako 'zaobići oblake'.

Naravno, tu je i neizbježan pljesak na kraju leta za pilota i zrakoplovno osoblje, kojim, sudeći po Kristininom zapažanju, časte samo ljudi iz regiona, kako danas popularno zovemo prostor bivše Jugoslavije.

Iznad oblaka svašta se događa i puno je življe no što mislimo!