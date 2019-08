SRAMOTNO: Njemačku obitelj zgrozio prizor na Cresu, pa su odlučili uzeti stvari u svoje ruke; ‘Nema šanse da se to učini odjednom’

Žalimo se da nam dolazi sve manje turista, a pogledajte što im nudimo

Njemačku obitelj koja ljetuje na našoj obali zgrozila je količina smeća koju su pronašli na jednoj plaži na otoku Cresu. Uzorni turisti nisu mogli gledati taj užasan prizor koji nagrđuje biser Jadrana, a i njima kvari idiličan odmor, pa su odlučili sami očistiti barem dio.

Sram nas može biti

Nijemac Oskar Hund na svom je Facebooku objavio uznemirujuće fotografije smeća na plaži, kao i akcije čišćenja. Uz njih je napisao da su na plaži pronašli mnoštvo vreća, mreža i razrezanih boca te da ipak nisu uspjeli očistiti sve.

“Nakon jučerašnjeg otkrića uz more, opet smo skupljali smeće, no nema šanse da se to učini odjednom. Da bismo uspjeli, morali smo prikupljanju otpada postupiti postupno i bavili smo se prvenstveno stvarima za koje smo pretpostavili da su posebno grozne, poput mreža. Rezultat: jedna slamka, ali bezbroj pamučnih štapića za uši u raznim bojama. Mnoštvo mreža i vreća. Zastrašujuće je bilo vidjeti i izrezane boce, pretvorene u lijevak. Usudili smo se pretpostaviti da su korištene za gorivo čamaca, nakon čega su bezbrižno bačene u more”, napisao je užasnuti turist.