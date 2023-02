Pjevačica i tiktokerica Sylv se prijavila u hotel u Manchesteru kada je posjetila grad zbog posla, a njeni kolege ostali su zbog toga šokirani te su joj otkrili da je odsjela u ozloglašenom seks hotelu, piše Daily Star.

Sylv tvrdi da je radila na filmu koji se snima u gradu te se sasvim slučajno prijavila u obližnji hotel koji je na zlu glasu kao seks hotel.

U videu koji je na TikToku skupio više od 96.000 lajkova, pjevačica je objasnila: "Slučajno sam odsjela u seks hotelu u Manchesteru i moram vam se izjadati".

"Kolegama sam rekla gdje sam odsjela, a oni su rekli, 'da, to je ozloglašeni, sumnjivi hotel kao hotel za seks i prostituciju. Pomislila sam: 'U redu, to mnogo objašnjava.' Nakon što sam se prijavila prvog dana, čekala sam lift i prišla su mi dva tipa, počeli su čavrljati sa mnom i ja sam pomislila, pa, to je u redu. 'Ja ću čavrljati s bilo kim.'. Ali počeli su govoriti kao, 'oh, želiš li društvo dok si ovdje? Hoćeš li biti zauzeta?'. Isprva sam mislila da mi se samo nabacuju, ali sad mislim da su mi možda nudili svoje usluge", ispričala je Sylv.

'Non-stop se seksalo'

"Tamo su svake noći odzvanjali zvukovi seksa. U svim sobama oko mene non-stop se seksalo. To je bilo malo previše za mene", istaknula je.

Nastavljajući opisivati ​​svoje iskustvo u neimenovanom hotelu, Sylv je napisala: "Također sam vidjela 'parove' svaki put kad sam koristila lift. Kao da su svi bili u paru, kunem se".

Njeni pratitelji ostali su šokirani te su u komentarima ismijavali Sylvinu urnebesnu grešku.

"Zvuči kao mjesto koje bih trebao posjetiti", "Život glumca", "Ime hotela? Za potrebe istraživanja", "Ti hoteli će sada imati puno posla", samo su neki od komentara.