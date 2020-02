SLAVEN JE U KOLICIMA KRENUO NA PUT OKO SVIJETA: Jeo je ‘zelenoguze’ mrave, ali i otkrio svoj najveći strah

Gost u prvom izdanju PUTOCASTA bio je putnik koji je uzor i najbolji motivator svima koji priželjkuju putovati, ali nikako da se pokrenu

Iva i Branko Krčmar, poznatiji kao Putoholičari, pokrenuli su podcast o putovanjima pod nazivom PUTOCAST. Sve popularnija digitalna platforma bit će uz portal i društvene mreže Putoholičara, još jedno mjesto koje će povezivati i okupljati brojne zaljubljenike u putovanja i putopisne priče.

PUTOCAST će ugostiti znane i neznane putoholičare: ovisnike o putovanjima koji su spremni podijeliti svoje putničke anegdote, dojmove, iskustva i savjete. U ulozi domaćina dočekat će ih svestrani Domagoj Jakopović Ribafish koji će se s inspirativnim gostima družiti dva do tri puta mjesečno. Pratite ih jer sigurno je da će vam svatko od njih otkriti neki novi komadić svijeta koji ćete poželjeti posjetiti i tko zna, možda i prije kraja epizode potražiti aviokartu i izvući naprtnjaču koju će brzo trebati spakirati.

PUTOCAST možete pratiti na webu i svim društvenim mrežama Putoholičara te na YouTube i podcast kanalima. Ukoliko ne želite propustiti nove epizode pretplatite se na kanale Putoholičara:

YOUTUBE FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER

Slavena invaliditet nije spriječio da živi svoj san

Gost u prvom izdanju PUTOCASTA bio je putnik koji je uzor i najbolji motivator svima koji priželjkuju putovati, ali nikako da se pokrenu. Slaven Škrobot ima 33 godine, a prije 10 godina doživio je nesreću na ljetovanju i ostao paraliziran. Ipak, tjelesni invaliditet nije ga spriječio da se pokrene, da živi svoju strast i putujući otkriva svijet te dijeli svoja iskustva s brojnim pratiteljima na blogu i društvenim mrežama.

Ribafishu je otkrio kako je došlo do nesreće nakon skoka u more kada je slomio 5. vratni kralježak i ostao paraliziran. Nakon nesreće prioriteti su mu se promijenili, bio je svestran, volio je ronjenje, pecanje, biciklizam, skijanje, a sada se okrenuo putovanjima. No putovanja za invalide su puno veći izazov, pa Slaven u Putocastu objašnjava koji je to tihi ubojica za nepokretne ljude i kako danas još uvijek postoje veliki ljudi spremni pomoći.

Slavena su tako prijatelji u Petri (Jordan) po najvećem suncu nosili na leđima uzbrdo kako bi mu ostvarili želju. No, s druge strane u Australiji postoji zakon gdje ljudi ne smiju dići više od 20kg pa je bilo jako teško pronaći nekog tko će mu pomoći. Najneobičnije što je probao jesti su zelenoguzi mravi, kaže da bi volio više toga isprobavati ali se boji probavnih smetnji, što je kod njega puno veći problem nego kod pokretnih osoba. Slaven je inače vrlo pozitivna osoba, šaljivdžija pa kaže da se najviše boji da ne strga vrat – opet, ali se zapravo najviše boji zmija i vjetra o čemu također objašnjava u emisiji.

Trenutačno je na putovanju kroz Šri Lanku

U Putocastu možete saznati i koliko je kompleksna organizacija njegovih putovanja, što mu je sve neophodno spakirati te kako se snalazi na mjestima koja nisu prilagođena osobama s invaliditetom. Trenutačno je na putovanju kroz Šri Lanku gdje planira osvojiti jedan vrh i u tome će mu pomoći 5 nosača koje je angažirao da ga nose do vrha.

Slaven svakim novim putovanjem pomiče vlastite granice baš kao što su ih odlučili pomaknuti i Putoholičari Iva i Branko dodavši PUTOCASTU uz zvučni zapis i videozapise i fotografije kako bi putničke priče bile još inspirativnije.