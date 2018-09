SJEĆATE SE ŠVEĐANKE KOJA JE U BLOGU TOTALNO POPLJUVALA HRVATSKU? E pa sad je objavila i popis stvari koje obožava kod nas

‘Neki Hrvati možda toga nisu svjesni, ali živjeti okružena takvom ljepotom, djeluje na mene…’

Nakon što je u svom postu nabrojala negativne strane Hrvatske koje je uočila nakon tri mjeseca života u Hrvatskoj, Šveđanku Melissu Blixt prilično su napali Hrvati, među ostalim poručujući joj kako “Hrvatsku imaju pravo komentirati isključivo Hrvati, a ne stranci (Srbi, Šveđani itd.) i da se “vrati među svoje kozo*ebe muslimane”, poručili joj kako je soroševka, i sl., na što se također osvrnula na svom blogu. No čini se da su ju dežurni domoljubi, osim prostački napadali i krajnje bezrazložno jer je objavila i post u kojem je nabrajala stvari koje su je u Hrvatskoj oduševile.

PRESELILA IZ BOGATE ŠVEDSKE U HRVATSKU: ‘Birokracija je katastrofa, nema nade u budućnost i vrijeđaju se kad im to kažete’

Prijateljski ljudi skloni pomoći

Ljudi su, generalno, prijateljski i puno spremniji pomoći nego što smo navikli. Ovdje razgovarate sa susjedima htjeli vi to ili ne. U Švedskoj možete nekoliko godina živjeti u istoj zgradi, a da uopće ne vidite susjeda i ljudi rade sve što mogu da izbjegnu kontakt.

Nisu usredotočeni na posao i titule

U Hrvatskoj ne gradiš čitav identitet oko svoje funkcije na poslu kao što to čine mnogi u nordijskim zemljama. Mnoge u Hrvatskoj jednostavno boli briga kako zarađuješ za život. To ima čitav niz pozitivnih posljedica i teško mi je uopće objasniti koliko je to oslobađajuće. U Švedskoj se često predstavljaš navodeći ime i odmah potom što radiš.

Klima i more

Teško je objasniti što sjevernjačka klima čini ljudima, ali možda je dva milijuna recepata za antidepresive na 10 milijuna stanovnika dovoljna ilustracija. Hladnoća i mrak čini ljude depresivnima – zajedno sa stilom života. U Švedskoj izađeš i pomisliš “to je sunce?!”. U Hrvatskoj je obrnuto – “pa je li to oblak”. Život je toliko jednostavniji kada se ne moraš boriti s oštrom klimom. Opet, to je teško objasniti nekome tko se nije morao s njom boriti dugo. Znala sam slati fotografije iz Švedske mojoj majci u Hrvatsku i pitala me jesu li crno bijele.

Kad se u Švedskoj gradi kuća, dosta planiranja se vrti oko toga kako će sunce padati i kako što više prirodnog svjetla propupistiti u unutrašnjost. U Hrvatskoj se čini sve što je moguće da se sunce blokira. Može se reći da su obje zemlje opsjednute suncem, ali na suprotan način.

Hrana

Za mene, prilično je važno da mogu otići na lokalni štand i kupiti svježe voće i povrće. Svega nekoliko metara od kuće kupiti lokalnu hranu. Kupuješ ono što trebaš za idući dan, što je mnogim ljudima u Hrvatskoj posve normalno. No ne i u Švetskoj jer je mnogo stvari uvezeno, genetski modificirano i krcato umjetnim aditivima. Naravno da toga ima svugdje, ali u Hrvatskoj je mnogo lakše dobiti dobru robu.

Ljepota arhitekture

Većina zgrada u Švedskoj je nova. Ostalo je dosta malo starih zgrada. Kada šećete dijelovima Hrvatske vi osjećate povijest, među vrlo starim i prekrasnim zdanjima. Živjeti u tom ljepoti djeluje na mene. Švedska priroda je prekrasna, ali zgrade su često neugledne i izgrađene prije svega da budu funkcionalne. Neki Hrvati možda i ne gledaju na to tako, ali imate toliko mnogo nevjerojatne i drevne arhitekture.

Koristite gotovinu

U Švedskoj je gotovo nemoguće podići pa čak i položiti gotovinu na račun. Ne šalim se. Banke se skrivaju iza nekog zakona koji bi trebao spriječiti pranje novca, no zapravo hoće stvoriti društvo bez gotovine kako bi mogle kontrolirati novac 100 posto. Švedska je gotovo potpuno lišena gotovine, a ove godine najveća željeznička tvrtka počela je koristiti mikročipove pod kožom kao sredstvo plaćanja.

Veliko srce (ponekad)

Pogledajte samo što se desilo kada je hrvatska reprezentacija igrala na Svjetskom prvenstvu. Cijela zemlja je stala. Ponovo je stala kada je preminuo Oliver Dragojević. Cijela zemlja je, u nedostatku bolje riječi, stajala mirno, ujedinjena. U oba slučaja, ova zemlja je bila veličanstveni prizor. Hrvatska i njeni ljudi imaju energiju i žao mi je što ju ne možete vidjeti češće.

Prilike

Hrvatskoj trebaju tvrtke i inovacije. Bez obzira na to koju branšu promatrate, neće biti gotovo nikakve konkurencije (osim ako ne iznajmljujete apartmane i ili prodajete fast food).

Činjenica da je Hrvatska podrazvijena u mnogim stvarima otvara velike prilike i mogućnosti za one koji imaju energiju da nešto s tim učine.