SLOBODNO PUTOVANJE I TURIZAM OVOGA LJETA SU SAMO ZA NEKE: Cijepljenje je podijelilo građane, ali i destinacije; Evo koja što traži

Drugu dozu je dobilo samo oko šest milijuna Nijemaca, što je samo oko sedam posto populacije. Usprkos strogih mjera, ti odabrani će moći birati među nekim zemljama…

Cijepljeni građani sada mogu jednostavnije putovati i posjećivati sve više zemalja svijeta. Oni se mogu nadati odmoru iz snova i to bez većih gužvi. A što je s onima koji nisu cijepljeni, pita se DW.

Jal je isprogramiran. Cijepljenje protiv koronavirusa u mnogim zemljama ne napreduje onako brzo kako se očekivalo. U Njemačkoj je nešto više od 20 milijuna ljudi primilo svoju prvu dozu. To je otprilike četvrtina ukupnog stanovništva. Drugu dozu je dobilo samo oko šest milijuna ljudi. Oni su cijepljeni. Ali to je samo oko sedam posto populacije.

I brojne druge europske zemlje su otprilike na istoj razini. Oni građani koji su već cijepljeni nisu samo zaštićeni od COVID-a 19, oni se mogu radovati i olakšicama po pitanju turističkih putovanja. Naime, sve više zemalja ukida restrikcije za one ljude koji su primili obje doze cjepiva. A među tim zemljama su i neke destinacije koje obećavaju godišnji odmor iz snova.

Maldivi

Maldivi su za mnoge ljude klasična destinacija iz snova. Plavo nebo, tirkizno more, bijele plaže – otočna država u Indijskom oceanu jugozapadno od Šri Lanke stvarno ima što za ponuditi onima koji vape za odmorom. Cijepljene turiste pritom uopće ne očekuju nikakve pretjerano velike komplikacije. Prije dolaska moraju ispuniti samo jedan formular na web-stranici maldivske granične policije. Ne moraju predočiti nikakve testove, a nakon dolaska ne moraju ni u karantenu. Pretpostavka za to je da su bili cijepljeni nekim cjepivom koje je „odobrila” Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), odnosno da su drugu dozu dobili najmanje 14 dana prije ulaska u zemlju.

Tajland

Tajland je omiljena turistička destinacija za posjetitelje iz cijelog svijeta, posebno iz Europe i Amerike. Svi oni koji odluče doći u ovu azijsku zemlju s oko 70 milijuna stanovnika, od prvog travnja moraju u karantenu – na deset dana. Ali svi oni koji mogu dokazati da su kompletno cijepljeni, u karantenu moraju sedam dana. Cijepljenje dakle ne donosi za sada neku pretjerano veliku prednost, barem ne u ovom trenutku. Ali postoje neki planovi o tome da se cijepljenim turistima od početka srpnja dozvoli posjet omiljenom turističkom otoku Phuketu, i to bez obavezne karantene. No, obzirom na činjenicu da se situacija s pandemijom ovih dana ponovno zaoštrava, još uvijek nije jasno hoće li i kada planirane olakšice doista stupiti na snagu.

Bahami i Barbados

Bahami su destinacija iz snova smještena u Atlantskom oceanu, u blizini američke savezne države Floride i Kube. Prekrasne plaže i lijepo vrijeme su idealni za odmor. A svi oni koji žele posjetiti Bahame moraju predočiti negativni PCR-test, koji u trenutku dolaska na Bahame ne smije biti stariji od pet dana. Osim toga, prilikom ulaska na Bahame, ali i četiri dana nakon toga, turisti moraju napraviti brzi antigenski test. Od 1. svibnja to ne moraju napraviti svi oni koji su primili obje doze cjepiva minimalno dva tjedna prije dolaska na Bahame. I za one ljude koji namjeravaju posjetiti Barbados (naslovna fotografija), malu otočnu državu sjeveroistočno od Venezuele, vrijede pravila o negativnim testovima, odnosno karanteni. Od 8. svibnja, kako je planirano, s olakšicama mogu računati cijepljeni turisti (oni koji su primili obje doze).

Grčka

Grčka je omiljeni cilj za sve ljubitelje sunca i mora iz cijele Europe i svijeta. Tisuće otoka i čuveno gostoprimstvo su veliki grčki aduti, a tu su i (za većinu Europljana) povoljne cijene, odnosno relativno kratko vrijeme putovanja zrakoplovom do turističkog cilja. Prije ulaska u Grčku turisti moraju predočiti negativni PCR-test nekog etabliranog laboratorija u zemlji podrijetla, i to na engleskom jeziku (koji nije stariji od 72 sata) – ili potvrdu na engleskom o tome da je ta osoba prije najmanje 14 dana primila svoju drugu dozu cjepiva.

Portugal

I Portugal je jedan od omiljenih ciljeva za ljetni godišnji odmor u Europi, u toj zemlji također vrijede posebna pravila za cijepljene osobe. No, mora se ipak reći da su pravila u Portugalu prilično komplicirana. Ovisno o tome iz koje zemlje se putuje u smjeru Portugala, vrijede i različite mjere. Iz Njemačke primjerice u ovom je trenutku s turističkim ciljem dozvoljeno samo posjetiti portugalsko kopno.

Oni koji putuju na Azore moraju predočiti negativni PCR-test (ne smije biti stariji od 72 sata), a na šesti i dvanaesti dan boravka na Azorima moraju napraviti nove testove. Nema nikakvih prednosti za (kompletno) cijepljene osobe.

Što se tiče Madeire, samo se prilikom dolaska mora predočiti negativni PCR-test i to je sve. Ljudi koji su preboljeli COVID 19 ili su kompletno cijepljeni oslobođeni su te obveze. Oni moraju samo sa sobom imati potvrdu o cijepljenju (na engleskom), odnosno liječničku potvrdu da su preboljeli COVID.