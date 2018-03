PUNIM JEDRIMA NAPRIJED: Kapetanica Clark i mačka Amelia putuju svijetom, oboružane samo vjetrom i vjerom u sebe

Liz Clark odrasla je na brodu. Od malih je nogu jedrila sa svojim roditeljima. Kada je imala samo 9 godina, njezini su roditelji punih godinu dana plovili u Meksičkom zaljevu, a ona je bila s njima. Čim je diplomirala, kapetanica Clark osposobila je jedrilicu i otisnula se u potragu za svojim snovima. Na put oko svijeta povela je samo svoju mačku Ameliju.

Brod je nabavila 2005. godine i od tada nije gledala se niti osvrnula. Kraj dvadesetih i početak tridesetih provela je na brodu, stalno istražujući vlastite granice i snagu mora.





“Smisao života je postaviti si izazove kako bi otkrio svoj maksimum, jer ako to ne učiniš, uvijek ćeš se pitati gdje je tvoja granica?”, kaže Clark koja svoja iskustva zapisuje u internetski kapetanov dnevnik.

“Jedem, tuširam se i spavam ispod otvorenog neba punog zvijezda. Topao i prostran Pacifik nikada nije dosadan, istražujem udaljene otoke, surfam usamljene valove i odmaram se ispod stabala kokosa. Osim radova na održavanju broda, nedostaje mi samo obitelj i domaća hrana, sve ostalo je poprilično bajkovito”, kaže ova nekonvencionalna žena.

Većinu vremena Clark je jedrila samostalno. Samo je prvu godinu plovila u društvu prijatelja, zaljubljenika u jerdenje, koji su joj pomogli da savlada osnove života na brodu.

Kada je najavila kako će oploviti Polineziju, na brodu joj se pridružila majka. Tek kada se uvjerila kako njezina kćer to može, ostavila ju je da putuje sama.

“Nakon maminog odlaska s broda ostatak sam godine provela istražujući Polineziju i Kiribate, potpuno sama, uživajući u prednostima slobode koju sam ostvarila. Oduke sam donosila samo u skladu s vremenskim prilikama i stanjem broda”, zapisala je Clark.

Do 2011. godine s brodicom Swell oplovila je više od 18 tisuća nautičkih milja.

Profesionalna surferica i kapetanica broda, Clark je u SAD-u imenovana jednom od 4 najpredanijih sportašica ovog vodenog sporta. Dok je još studirala, osvojila je prvenstvo i titulu šampionke, a danas, u 34-toj godini valove jaše na 10 različitih surferskih daski, koje drži na brodu. Njezina mačka Amelia ne zna surfati, ali je za jednu mačku dobra plivačica.

“Pitate li me za planove u budućnosti, njih nema jer je planiranje u surfanju, pa tako onda i u jedrenju potpuno besmislen zadatak. Ako sam išta naučila svih ovih godina na valovima, to je da se u njih ulazi spontano, jer što si fleksibilniji, to lakše hvataš ritam i pronalaziš izlaz, tamo gdje si mislio da ga nema”, rekla je Liz Clark.