POSJETITELJI BEZ POŠTOVANJA: 15 turističkih atrakcija koje su uništile društvene mreže

View this post on Instagram

Pocas veces en mi vida he visto tanta belleza! the pulpit rock! #europa2015#europa #travel #tourist #train #norway #bergen #fjordtours #norwayinanutshell #Myrdal #flåm #railway #nature #unesco #thesognefjord #love #boy #argentino #floien #fløien #visitnorwayru #scandicbergencity #visitnorway #thepulpitrock #stavanger #tau #adventure #preikestolen #selfie #pulpitrock