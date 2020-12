PLANIRATE NA SKIJANJE? To zapravo može biti vrlo sigurno čak i u pandemiji – ali samo ako pobožno poštujete ova pravila

Skijaška sezona negdje je već u tijeku, ali s neizbježnim promjenama koje nam je svima donijela ova sumorna 2020. godina. Njemačka, koja je teško pogođena Covidom-19, teži koordiniranom pristupu Europske unije prema zatvaranju skijališta u alpskim zemljama u sezoni blagdana kako bi se ograničilo širenje koronavirusa.

Međutim, postizanje sporazuma sa susjednom Austrijom pokazuje se izazovnim, navela je njemačka kancelarka Angela Merkel prošloga četvrtka, kako je CNN ranije izvijestio. U međuvremenu su se otvorila neka skijališta u Švicarskoj, koja nije članica EU-a.

“Budućnost za predstojeću zimsku sezonu izgleda svijetlo”, rekao je u četvrtak gradonačelnik Zermatta Romy Biner-Hauser za CNN. Skijanje bi se moglo činiti savršenim pandemijskim sportom – ako se poduzmu odgovarajuće mjere predostrožnosti.

Maska za lice, standardni dio skijaške uniforme, uvjet je ove godine. Odmarališta provode stroge mjere s maskama, osim dok gosti aktivno jedu i piju. Skijaška odredišta također ograničavaju unutarnji kapacitet dodajući prostore na otvorenome, posvuda su dostupni aparati za dezinfekciju ruku na linijama žičara i rekonfiguriran je način punjenja žičara.

Ipak, čak i uz poboljšane sigurnosne protokole na planinama i u odmaralištima, ostaje pitanje: Je li sigurno skijati tijekom pandemije? Za dr. Joshuu Rosenberga to nije tako crno-bijelo.

“Svaka stvar koju radite nosi sa sobom rizik, korist i potencijalnu opasnost”, rekao je Rosenberg, specijalist za zarazne bolesti i predsjedavajući za kontrolu infekcija u bolničkom centru Brooklyn u New Yorku. To uključuje i skijanje, koje je u osnovi rizično čak i bez bijesne pandemije.

I sam strastveni skijaš, Rosenberg planira ove sezone izaći na skijaške staze. Evo što on preporučuje ako mu se želite pridružiti i biti sigurni.

