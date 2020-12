OSOBLJE AVIONA ĆE NOSITI – PELENE?! Nove smjernice za obranu od virusa predlažu krajnje bizarne stvari. Što kažete na ovo?

Kako pandemija koronavirusa i dalje bjesni, službenici u prometu širom svijeta traže načine kako zaštititi putnike i posadu u avionima. Dana 25. studenoga, Kineska uprava za civilno zrakoplovstvo (CAAC) objavila je nove smjernice za zrakoplovnu industriju u zemlji.

Dokument pod nazivom Tehničke smjernice za prevenciju i kontrolu epidemije za zrakoplovne tvrtke – šesto izdanje, sadržava savjete o najboljim higijenskim praksama koje se trebaju provoditi u zrakoplovima i zračnim lukama.

No, jedan od tih prijedloga – da osoblje, poput stjuardese, nosi jednokratne pelene kako ne bi trebali koristiti kupaonicu – privukao je veliku pozornost.

Kabinskomu osoblju na letovima prema i iz visoko rizičnih zemalja savjetuje se da nose “medicinske maske, dvoslojne medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu, zaštitne naočale, jednokratnu kapu, zaštitnu odjeću za jednokratnu upotrebu i navlake za cipele za jednokratnu upotrebu”.

Sljedeća rečenica glasi: “Preporučuje se članovima kabinske posade da nose jednokratne pelene i izbjegavaju korištenje zahoda izuzev posebnih okolnosti kako bi izbjegli rizik od zaraze.”

