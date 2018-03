NEVJEROJATNO MJESTO ZA PROVESTI NOĆ: Za mnoge će avanturiste ove veličanstvene lože biti smještaj iz snova

Provedite noć doslovno viseći uz planinsku liticu, ali u punom komforu.

Ako se bojite visina, onda bi vam noć provedena ovdje mogla stvarati more do kraja života, no za avanturiste radi se o smještaju iz snova, piše Mirror.

To je zato što avanturistički apartmani Skylodge tvrtke Natura Vive iz Perua doslovno vise sa planina, na visini i do 400 metara. Za hrabrije duše ovo će biti smještaj života, ako ni zbog čega drugog onda zbog veličanstvenih pogleda koje ovi apartmani nude na Svetu dolinu Cuzca.





Dolazak je možda kompliciran, ali se isplati

Jedini način da se dođe do ovih loža je preko zip linea ili penjanja po ferrati /stepenicama koje su poput ljestvi). Apartmani su potpuno prozirni pa možete uživati u neometanom pogledu i danju i noći. Ako vas mjesto zanima, ali baš i ne biste išli tako daleko da tamo provedete cijelu noć, možete i jednostavno samo ručati u ovim apartmanima.

Same kapsule napravljene su od aluminija koji se koristi u avioindustriji i materijala otopornih na vremenske uvjete, dok električnu energiju osiguravaju solarni paneli. Ukupno su postavljene tri kapsule, i u svakoj se može smjestiti do osmero ljudi.

Luksuz na neočekivanom mjestu

Svaka kapsula sadrži apartman s četiri kreveta, blagovaonicu i privatnu kupaonicu, koja dolazi sa zastorima, ali bez tuša. Apartmani su oko 7.3 metra dugi i 2.4 metra visoki tako da gostima neće biti usko, ima dovoljno prostora za kretati se.

Cijene za jedno noćenje kreću od 1335 peruanskih sola, što je nešto manje od 2.500 kuna. Ovise o tome odlučite li se u svoj apartman otići zip lineom ili ferratom (ili s oboje). Cijena uključuje privatni prijevoz iz/do vašeg hotela, vodiče, opremu, obrok prije uspona, gurmansku večeru s bocom vina i doručak nad Svetom dolinom.