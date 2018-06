Samo sat, dva vožnje automobilom potrebno je da bi otkrili čari prekrasne zemlje u susjedstvu. Kulturne znamenitosti, odlična gastro ponuda i smještaj uz prihvatljive cijene, wellenss, glazbeni festivali samo su neki od razloga zašto otputovati u Mađarsku

Oduševite se glazbenim festivalima

Malo tko od ljubitelja dobrih ljetnih festivala nije čuo za Sziget Festival. Taj najveći i najpoznatiji glazbeni happening u Mađarskoj ove se godine održava od 8. do 15. kolovoza na Obudai otoku-Otoku slobode u Budimešti, a nudi koncerte najvećih glazbenih imena. Arctic Monkeys, Dua Lipa, Gorillaz, Kendrick Lamar, Kygo, Lana Del Rey, Mumford & Sons, Shawn Mendes, Liam Gallagher, Bastille, Lykke Li, Stormzy, Parov Stelar, The War On Drugs, The Kooks najbolji su razlog za optutovati u Sziget. Ovaj festival jedan je od 10 najboljih svjetskih festivala, koji ponosno stoji uz bok festivalima kao što su Glastonbury, Roskilde i Lollapalooza, prema ocjeni kritičara i publike.

Osim Szigeta, postoje brojni drugi glazbeni događaji koje možete otkriti i izvan glavnog grada. Primjerice VOLT Festival u Šopronu, u zapadnom dijelu države, Campus Festival u Debrecenu, L.E.S.Z. Feszt u Kisvárdi u istočnoj regiji i SZIN (Szegedi Ifjúsági Napok) na jugu.

Velik broj festivala organizira se pored najvećeg mađarskog jezera i popularnog odredišta za odmor, jezera Balaton. Balaton Sound, STRAND Festival i B.my.Lake uglavnom nude pop i elektroničku glazbu, dok je VeszprémFeszt izvrstan odabir za ljubitelje jazza, klasične i svjetske glazbe. Festival Dolina umjetnosti (Művészetek Völgye), koji se održava u tri slikovita sela u regiji, najveći je mađarski festival koji objedinjuje više vrsta umjetnosti. U najvećem gradu sjeverne Mađarske, Miškolcu, u lipnju se održava Bartók Plus Opera Festival, koji se smatra najvažnijim festivalom posvećenim poznatom mađarskom skladatelju, Béli Bartóku. Festival nudi izvedbe svjetski poznatih mađarskih umjetnika i međunarodnih opernih zvijezda. Više o kulturnim atrakcijama Mađarske saznajte ovdje.

Staro selo Hollókő i njegova okolica

Maleno selo Palócz u sjevernoj Mađarskoj gotovo je u potpunosti uspjelo očuvati strukturu srednjovjekovnog naselja. Ruralne kuće s trijemom bijelo obojenih zidova poredane su jedna uz drugu s obje strane jedine ulice u naselju koja vodi do crkve s tornjem od drvene šindre. U većini od 67 zaštićenih kuća stanovnici žive i dan danas, dok su neke postale radionice rukotvorina, muzeji i izložbeni prostori, a ostale služe za smještaj posjetitelja. Osim jedinstvenog dijalekta, lokalni stanovnici također održavaju tradiciju poput šarene i bogato ukrašene odjeće i autentične kuhinje sela Palócz te ih rado dijele s posjetiteljima. Više o ljepotama Mađarske saznajte ovdje.

Krške špilje Aggteleka i Slovačkog krša

Zmajeva glava, Svekrvin jezik, Dvorana stupova i Dvorana divova – sve su to opisni nazivi koje su istraživači dali raznim stalagmitima u 2 milijuna godina staroj i 26 kilometara dugoj špilji Baradla. Zahvaljujući izvanrednim akustičnim svojstvima, špilja se koristi i za održavanje koncerata. Špilja Baradla također je najdulja špilja stalagmita u području umjerene klime i smatra se najznačajnijom od 1.200 krških špilja Aggteleka. Ovo se područje proteže preko mađarsko-slovačke granice te je bogato biološkim, geološkim i paleontološkim dragocjenostima. Vođeni obilasci u različitim trajanjima organiziraju se iz mjesta Aggtelek i Jósvafő, u rasponu od laganih šetnji u trajanju od 1 sata do avanturističkog pješačenja koje može trajati čak 6 do 7 sati. Više o ljepotama Mađarske saznajte ovdje.

Ljepote pitoresknog Debrecena

Pitoreskni grad na istoku Mađarske drugi je po veličini grad u državi, poznat po svojoj bogatoj povijesnoj tradiciji kao jedan od najbogatijih i najutjecajnijih mađarskih gradova. Za vrijeme mađarske reformacije odigrao je važnu ulogu i od tada nosi naziv kalvinistički Rim. Simbol grada je impresivna protestantska crkva koja, između ostalog, posjeduje knjižnicu s oko pola milijuna knjiga. To je najveća crkvena knjižnica u Mađarskoj, a pod spomeničkom je zaštitom. U Debrecenu će vas oduševiti i legendarni hotel Aranybika (zlatni bik), klasicistička vijećnica i najveća vjetrenjača u Europi. U gradskom parku se nalazi zoološki vrt, botanički vrt, lječilište i zabavni park. Taj dio grada je zaštićen još od 1939. godine. Osim prirodnih ljepota tu su i povijesni spomenici, poput ruševine dominikanske i franjevačke crkve te pripadajućih samostana. Sa zvonika kapelice zvoni najstarije zvono u Mađarskoj. Više o ljepotama Mađarske saznajte ovdje.

Keszthely na Balatonu

Na zapadu Blatnog jezera leži najstariji grad tog područja. Još od rimskih vremena bio je poznat kao trgovačko središte. Svjedoci tog vremena su ostaci grada Valcuma koje možete pogledati u Fenékpusztai. Oduševit će vas franjevačka crkva iz 14. stoljeća s izvornim gotičkim freskama i rozetama cvjetne gotike te dvorac Festetics koji je treći po veličini u Mađarskoj. Razgledati možete barkoni toranj, knjižnicu Helikon i glazbenu dvoranu s ogledalima gdje se redovito održavaju koncerti. Dvorski muzej Helikon baca svjetlo na povijest dvorca i engleskog vrta koji je zaštićeni prirodni rezervat. Muzej Balaton sadrži svjedočanstva o nastajanju i povijesti Blatnog jezera s njegovom florom i faunom te plovidbom, neka od njih su arheološki nalazi stari do sedam tisućljeća. Zanimljiv je i muzej marcipana, lutkarski muzej i Panoptikum. Atrakcija je i otočić kupalište koje je stvoreno 1982. Više o ljepotama Mađarske saznajte ovdje.

Sadržaj donosimo u suradnji s Mađarskom turističkom zajednicom