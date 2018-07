LJETOVALIŠTA KOJA SU SRBI DAVNO OTKRILI: Vozit ćete se malo dulje, ali ćete zato proći višestruko jeftinije

Kad ste planirali ovogodišnje ljetovanje, čisto sumnjamo da vam je na pamet pala neka od ovih lokacija.

Naši susjedi Srbi već davno su otkrili čari ljetovališta na Crnom moru, a čini se kako im Bugarska iz godine u godinu daje sve više razloga za odlazak upravo tamo.

Naime, bugarska ljetovališta najjeftinija su na Balkanu, a njihova rivijera za vrijeme ljetne sezone itekako živne. Nude ponešto za mlade, ponešto za obiteljski odmor, a ponešto i za one dubljeg džepa.

Vrlo jeftino

Najskuplji aranžmani u Bugarskoj su oni u srpnju, dok su lipanj, kolovoz i rujan ponešto jeftiniji. Tijekom tih mjeseci cijene smještaja se kreću od 8-30 eura po danu, ovisno o smještaju kojeg odaberete. Primjerice, u hotelu s 3 zvjezdice noćenje će vas koštati nešto više od 16 eura, plus boravišna taksa.

Usporedbe radi, noćenje za dvije osobe u hotelu s tri zvjezdice u, recimo, Krku, u kolovozu košta oko 1000 kuna.

Popularne destinacije

Slanchev Bryag, ili u prijevodu ‘sunčani brijeg’, vrlo je popularna destinacija na obali Crnogmora, smještena 35 km sjeverno od grada Burgasa. Cijena? Pa, u usporedbi s cijenama na našoj obali – prava sitnica. Za tjedan dana u kolovozu, u hotelu s četiri zvjezdice, kojem su gosti na Bookingu dali iznimno visoku ocjenu 9,1, dvije će osobe izdvojiti 3000 kuna, a smještaj u apartmanima diljem ljetovališta znatno je jeftiniji.

Nesebar je pak grad duge povijesti te turisti vrlo rado odsjedaju unutar samog Starog grada Oni koji ipak više vole plaže, preporučuje im se smještaj u novom dijelu grada. Nesebar je malo skuplji od Slancheva Bryaga pa će dvije osobe, tjedan dana u hotelu s 4 zvjezdice platiti oko 4000-4500 kuna, no često se tu radi o all inclusive aranžmanima.

Zlatni pjasci mjesto je koje ima jednu od najpoznatijih bugarskih plaža, a poznati su i po burnom noćnom životu i dobrim restoranima. Tjedan dana u apartmanu za dvije osobe veličine 35 kvadrata u hotelu s četiri zvjezdice, košta oko 3500 kuna, no aranžmani se tu znaju penjati i do 6000 kuna za tjedan dana, ovisno o tome što tražite.

Prijevoz

Iako je našim istočnim susjedima, mnogo bliže i lakše doći do Crnog mora, nije ni nama to neka velika drama. Ako se odlučite za odlazak vlastitim automobilom, krenut ćete put juga Srbije, do bugarske granice i potom do svog odredišta. Od, primjerice, Zagreba, do Crnog mora, trebat će vam 12 sati.

A ako se ipak odlučite za let, opcija vam je letjeti za varnu. Let traje oko pet sati, a karte se trenutno mogu naći po 2000 kuna.