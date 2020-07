KOLIKO HOTELI SADA DRŽE DO HIGIJENE? UV lampom testirali čistoću u sobama, rezultate možda ne želite vidjeti

Kako se hoteli počinju ponovno otvarati s obećanjima o poboljšanim protokolima za čišćenje nakon pandemije koronavirusa, eksperti iz američke dokumentarne emisije “Inside Edition” stavili su neke od najpoznatijih hotelskih brendova na test.

Na sveopće zaprepaštenje, ekipa je pronašla dokaze da neki nisu uopće mijenjali plahte ili brisali površine između smjena gostiju. Provjerili su stanje u nekoliko hotelskih soba u New Yorku, a pritom su koristili bezopasan i periv sprej kako bi na jastuke, posteljinu i ručnike nanijeli logotip vidljiv samo pod UV svjetlom. Pogledajte što su pronašli kada su sutradan došli u kontrolu.

Neki hoteli nisu promijenili posteljinu do sljedećega dana, većina njih nije uopće dezinficirala daljinske upravljače, a i stolovi su bili loše obrisani. Među hotelima koje su posjetili našao se i slavni hotel Donalda Trumpa. Ondje su uočili da je osoblje promijenilo plahte i ručnike, no ne i posteljinu. Također, površine u sobi bile su loše i jedva prebrisane.

