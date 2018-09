KLINAC (5) NAPISAO OSVRT NA HOTEL I OSVOJIO INTERNET: ‘Tu želim živjeti jer smijem ostati dugo budan’

‘Bili su i veliki tobogani. Ja sam išao na narančasti. Tata je išao na žuti’

Planiranje godišnjeg odmora često je stresan zadatak, pogotovo za roditelje s malom djecom. Treba paziti na tisuću stvari. Osim što je važno da ništa ne zaboravite ponijeti sa sobom, još je važnije da izaberete pravu destinaciju i, naravno, pripadajući smještaj koji će zadovoljiti i vaše i potrebe vašega djeteta. Nije loše kod traženja baciti oko na kritike i osvrte ljudi koji su već bili ondje jer ipak tako iz prve ruke znate sve prednosti i nedostatke lokacije.

Dječak Archer Fricker (5), inače sin Mirrorova novinara Martina Frickera, odlučio je pomoći ljudima koji razgledaju hotel Caretta Paradise na grčkom otoku Zakintosu. Malenog je putnog izvjestitelja oduševio boravak ondje, kao i njegove roditelje. Ovo je njegov osvrt:

Gusarski brod i kanta

Morali smo izaći iz kuće usred noći kako bismo stigli na avion. Mama me pustila da sjedim do prozora, ali ništa nisam vidio jer je bio mrak. Kobasice nisu bile tako dobre kao engleske. Odmaralište je bilo masivno. Imalo je vodeni park, ljuljačke, dvorce za skakanje i natkriveni prolaz s lukovima. Želim živjeti u Grčkoj je tamo smijem ostati budan dokasna. Mama i tata su me morali buditi za doručak, rekli su da mi je bilo jako udobno u krevetu.

Imali smo bazen ispred spavaće sobe. Stekao sam prijatelje i igrali smo se cijeli dan. Drugi veliki bazen imao je gusarski brod i kantu koja je sve prskala. Ja sam vikao i upozoravao ostale da paze. Bili su i veliki tobogani. Ja sam išao na narančasti. Tata je išao na žuti i bio je brz poput metka. Sve je pošpricao kad je sletio u vodu.