JEDINO MJESTO NA ZEMLJI KOJE NIJE PARALIZIRAO KORONAVIRUS: ‘Kad bi se netko ovdje razbolio, za nas bi to bilo katastrofalno’

Dok se cijeli svijet borio sa širenjem koronavirusa, Antarktika je ostala jedini kontinent koji ga je pošteđen. Tomu je bez sumnje pridonijela njezina geografska izoliranost, ali i brze odluke nadležnih.

Vlasti su otkazale sav turizam, evakuirale sve osoblje koje nije nužno i zabranilo sve kontakte između međunarodnih baza. Na Antarktici svoje stanice ima 29 zemalja.

“Izolirani smo usred prirodne izolacije koja postoji otprije”, kazao je upravitelj čileanskog antarktičkog teritorija Alejandro Valenzuela.

Uspostavljeni su strogi zdravstveni protokoli, a posjeti ograničeni na nužnu opskrbu. Čile je srezao svoje anarktičko osoblje na mimimum, odnosno na deset ljudi u vojnoj bazi Escudero na Južnome Shetlandskom otočju.

Oštri klimatski uvjeti na Antarktici oduvijek su zahtijevali blisku suradnju raznih međunarodnih misija. U blizini je jedna od pet ruskih baza, kao i misije Urugvaja, Koreje i Kine. Teret su često zajedno iskrcavali i zajedno se rekreirali, slavili nacionalne praznike i rođendane.

No strah od koronavirusa prekinuo je sav fizički kontakt među članovima baza. Antarktika je imala i sreće što se kriza poklopila sa završetkom turističke sezone tijekom koje kontinent godišnje posjeti 50.000 ljudi koji kruzerima dolaze gledati pingvine i uživati u nedirnutoj prirodi.

“Kad bi se netko razbolio od covida-19 bilo bi to za nas katastrofalno. Zbog toga poduzimamo preventivne mjere. Osjećamo se kao da smo izolirani u izolaciji. Prevencija je puno bolja od lijeka “, kaže Pradeep Tomar, liječnik istraživačke misije u indijskoj bazi Bharati.

