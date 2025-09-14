Fizioterapeutkinja objasnila zašto biste smjeli držati prekrižene noge tijekom leta: 'Opasno je'

Tijekom putovanja avionom može biti teško pronaći udoban položaj. Uz uske sjedalice i malo prostora za noge, često nema baš puno mjesta za pomicanje.

Mnogi putnici prekriže noge tijekom leta, no fizioterapeutkinja iza AXA Health, Bethany Tomlinson, upozorava na probleme takvog položaja sjedenja.

Prema istraživanjima, više od jednog od deset odraslih u Velikoj Britaniji ima problema sa zglobovima. Međutim, ta se bol može pogoršati zbog dugotrajnog neaktivnog sjedenja u avionu.

Bethany objašnjava rizike koji mogu nastati ako sjedite prekriženih nogu tijekom leta.

"Izbjegavajte prekrižiti noge u avionu jer to utječe na cirkulaciju krvi i povećava rizik od razvoja duboke venske tromboze", upozorava ona.

Umjesto toga, stručnjakinja savjetuje da noge držite blago podignutima i mijenjate položaje kako biste se opustili.

Foto: Shutterstock

"Ako ispred vas postoji naslon za noge, koristite ga kako biste držali noge blago podignutima", dodaje. "Pazite da opustite ramena i naslonite leđa o sjedalo dok čekate."

Jedan od tri Britanca osjeća ukočenost u koljenima, a nedostatak kretanja ili ostajanje u istom položaju može samo pogoršati stanje, piše Daily Mail.

"Znati kako pravilno postaviti tijelo i raditi vježbe tijekom sjedenja kako biste održali pokretljivost zglobova je ključno", rekla je.

Još jedan način da ublažite neugodu u zglobovima jest pravilno stajanje, objašnjava Bethany.

"Kada stojite, prebacujete težinu s jedne na drugu, držite koljena blago savijena i radite lagana istezanja kako biste izbjegli prevelik pritisak na donji dio tijela", dodaje.

Za duže letove, Bethany savjetuje primjenu rutine koju bi trebali slijediti kako bi osigurali zdravlje svojih zglobova, posebno oni koji često putuju zrakoplovom.

"Putnici trebaju pomaknuti tijelo svakih 1 do 2 sata tijekom leta kako bi zglobovi ostali pokretni. Dugotrajno sjedenje u istom položaju može dovesti do ukočenosti i otečenosti zglobova, posebno koljena, gležnjeva i kukova", objašnjava.

"Vježbe u sjedećem položaju tijekom leta pomažu poboljšati cirkulaciju i smanjiti rizik od DVT-a, čestog oblika krvnog ugruška koji se može pojaviti tijekom dugotrajnog sjedenja", zaključila je.

POGLEDAJTE GALERIJU

