EKIPA IZ BJELOVARA KRENULA U AVANTURU ŽIVOTA: Plan im je – preveslati cijeli Jadran! ‘Spremali smo se za ovo godinu i pol’

Ekipa Argonauta iz Bjelovara ostvaruje svoj san za koji su se spremali godinu i pol – preveslavanje Jadrana. Od Prevlake do Savudrije veslima – u samo tjedan dana. Plan je to bjelovarskih veslača koji su jutros u šesterosjedu krenuli u avanturu života. Ranom zorom krenuli su s najjužnjje točke Hrvatske, a u poslijepodnevnim satima stigli su do Dubrovnika.

“Ma neopisivo, cijelu noć nisam spavao. To je priča koja ostaje za cijeli život”, izjavio je za RTL Danas ushićeni veslač Filip Florjan. Prvi dan veslaju od Prevlake, uz dubrovačke zidine, do Šipana.

“Trenirali smo cijelu prošlu zimu, ujutro se budiš u tri u Bjelovaru i krećeš na jezero Šoderica. Kanui su nam ujutro bili puni leda koliko je bilo hladno. Željeli smo što spremniji dočekati svibanj i preveslavanje. Korona nas je sve zatvorila i nismo više mogli doći do kanua”, kazao je kapetan Argonauta Tomislav Smrček.

Pred njima je 650 kilometara

Kanu šesterac dug je 14 metara, a dečki su zanat ispekli i pobjedom na maratonu lađa, čime su postali prva ekipa kontinentalaca kojoj je to uspjelo. Pred njima je put dug 650 kilometara, ali straha, kako tvrde, nema.

“Najteže su točke u našim glavama, mentalni sklop koji mora biti jak. Dogodit će se krize u glavi jer kroz dva-tri dana bit će nam hladno, bit ćemo na brodu i mentalni sklop će biti taj koji će nas pratiti. A što se tiče prirode, po meni su najteže točke od Lošinja i istre i kod Rogoznice, gdje smo na udaru otvorenog mora”, objasnio je veslač Vladimir Posavec.

Dok su trenirali, Argonauti su preveslali oko 1500 kilometara, a sada im je u planu veslati i – noću.

Pauze samo za obrok

“Pa negdje 70-80 kilometara dnevno, planiramo od jutra do mraka kada nam vrijeme bude dozvoljavalo da odradimo taj svoj dnevni plan, a dvije noći bismo veslali kompletno dan-noć samo s pauzama za obroke da probamo za jedan dan skratiti ovu pustolovinu”, rekao je Smrček.

Pustolovina je za Argonaute započela danas, a trebala bi završiti iduće nedjelje u Savudriji. Nakon prvoga odveslanog dana, dojmovi su među njima snažni.

“Ludnica, svježina. Nakon toga se vjetar okrenuo, u pola dana, napor, bacalo je lijevo-desno, zamor, ali hvala Bogu, sve je dobro završilo”, izjavio je veslač Damir Novina pa zaključio: “Mislim da su dečki super. Svi su mokri, umorni i zadovoljni. Jedva čekamo idući dan”.