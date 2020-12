DRAGAN JE 45 GODINA ŽIVIO U AUSTRIJI, A KAD SE ODLUČIO VRATITI – ŠOK: ‘Nisam ni sanjao da to mogu doživjeti, baš me pogodilo…’

Povratak u zavičaj praćen je razvodom braka od supruge, koja se nije htjela vratiti s njime u Bosnu

Dragan Drago Šimić (67), zvani “Brko”, jedan je od onih ljudi koji su sreću i bolje sutra potražiili u inozemstvu. Još nije bio ni punoljetan kada je 1970. godine iz rodnih Brajkovića, sela pokraj Travnika u Bosni i Hercegovini, otišao u Austriju, gdje je proveo cijeli radni vijek.

Taman kada je pomislio da će uživati u mirovini u svojemu rodnom mestu, život mu je zadao udarac. Naime, nakon četiri desetljeća braka i zajedničkoga života, razveo se od supruge, koja nije željela vratiti se s njime u Bosnu. Svoju neobičnu priču ispričao je pred kamerama portala Dolina Lašve.

Kako je naveo, sve je započelo kada je lokalni svećenik počeo sređivati papire za sve one koji su htjeli ići u Austriju. Kako nije imao novca, Dragan je pozajmljivao po selu samo da ode, čak i pored činjenice da ga u prvome trenutku nisu htjeli voditi sa sobom, zbog čega je bio spreman i na fizički obračun.

“Njima trebala petorica, ja maloljetan, hoću ići s njima, oni ne daju. Ja reko, ja ću se potući s vama, ne možeš mi ništa. Mene i moju familiju otac je ostavio, nas šestoro. Imao je ljubavnicu u Hrvatskom Zagorju, uzeo kaput i otišao…”, započeo je Šimić svoju ispovijest za Dolinu Lašve.

Sada je sam, ali već traži novu ženu

Život nakon toga nije mu bio nimalo lak. Nakon što je ostao sam s majkom, braćom i sestrama, živjeli su jako teško. Tu činjenicu nije zaboravio kada je stao na svoje noge; pomagao je svojemu rodnom kraju.

“Po selu joj netko da šalicu brašna, i tako… Danas dobivaju socijalno, sakupi se u kutiji, a tada, nitko ništa. Susjedi su nam branili i da igramo nogomet. Zato sam ja danas dao 6000 konvertibilnih maraka da im napravim igralište. Da je ovo moje, napravio bih dječji park da se mogu igrati. Nema djece danas, sve otišlo, izraslo… Ranije sam svake godine dijelio djeci paketiće, to je kod mene bilo normalno”, govori Dragan.

Povratak u zavičaj praćen je razvodom braka od supruge, koja se nije htjela vratiti s njime u Bosnu. Kako kaže, to saznanje pogodilo ga je kao grom iz vedra neba.

“Sada sam sam. Supruga se nije htjela vratiti. Radila sa mnom sve do kraja, taman kad smo stigli do penzije, čekao sam je dvije i pol godine, došla je i počela nešto muljati. Kaže: Idem ja kod sina da čuvam djecu. Reko, što ćeš ti tamo, žena ne radi, a tu je i prija. Što ćeš ti tamo da se petljaš, a ona će: Neću ja s tobom u Bosnu. Ja odmah razvod braka, zvao djecu, sve preko interneta. Ja nisam ni sanjao da mi se to može dogoditi, ali me pogodilo, kao grom iz neba, nigdje ništa”, priča Šimić i dodaje kako već traži drugu ženu.

Kroz bračni brodolom, nakon razvoda koji je došao poslije četiri desetljeća braka, prošao je zahvaljujući navici koju je imao – čitanju knjiga o psihologiji.

Strast su mu računala i tehnologija

“Da se nekom drugom dogodilo, da se nisam bavio psihologijom i knjigama, prolupao bih. Lako je pričati o nečemu što nisi doživio. Četrdeset godina se boriš za familiju, za ženu i djecu i onda preko noći izgubiš sve. To je udarac. Takve stvari kad se događaju, ljudi sami sebi nanesu štetu, ili drugome, naprave s*anje, naprave štetu, pobiju se…”, navodi on.

Danas, poslije dvije i pol godine, Dragan ponovno traži srodnu dušu. Međutim, ističe da zasad još uvijek nije našao normalnu ženu jer su sve one koje je upoznao na tlu Bosne i Hercegovine, kako tvrdi – arogantne.

“Kod nas ovdje, žene su arogantne. Ja sam ovdje sve obišao, preko interneta, sve, ali još nisam našao ženu s kojom možeš popiti kavu i sve. Imam dobru penziju, bavio sam se gore kompjutorima”, hvali se ovaj Bosanac.

Vrijeme u mirovini Šimić krati onime čime se bavio tijekom svojega radnog vijeka – računalima i tehnologijom. Naime, u jednoj prostoriji ima sustav koji vodi računa o svim električnim napravama u domaćinstvu, prenosi srpski Blic.

“Ima program u kompjutoru koji se isprogramira pa se upiše. To ti je server, imam tu 120 ulaza i izlaza. Ovdje imam logo koji mi održava struju. Kod nas kad nestane struje, oni kad puste, ima oko 300 volti pa se kvare uređaji jer to nije normalan napon. Ima tu svašta još, kompjutora, laptopa, monitora… Odavde ja mogu paliti i gasiti svjetla, imam alarme. Mogu paliti alarme, pumpu za bunar, grijanje, kamere, ma sve živo… Ja kad nešto uzmem raditi, nema povratka, nema milosti.”, zaključuje Dragan za portal Dolina Lašve.