DOSTA VAM JE POTRESA I TMURNE SVAKODNEVICE U HRVATSKOJ? Irska nudi posao iz snova – pravi pravcati odmor za dušu!

Otok Great Blasket, smješten uz obalu Irske, traži par (ili dvoje prijatelja) koji će šest mjeseci, od travnja do listopada upravljati četirima vikendicama i njihovim kafićima. Natječaj je prošloga tjedna podijeljen na Twitter profilu otoka.

Također je najavljeno da će broj podnositelja molbe za posao biti ograničen, nakon što su prošle godine za isti posao zaprimili više od 42.000 zahtjeva iz cijeloga svijeta, navodi The Irish Times. Na otoku nema struje ni interneta, a na službenoj stranici savjetuje se posjetiteljima da sami donose pitku vodu jer je to “ograničena roba”.

The form for the Island Caretaker position is now live on our website. A little different this year, we created a Frequently Asked Question page followed by an application form. Make sure you read all the questions and tick the check box to proceed. pic.twitter.com/dZLsENDwEo

— Great Blasket Island (@gbisland) January 15, 2021