CNN PIŠE O PROTEKLOJ SEZONI U DUBROVNIKU: ‘Hoće li Hrvati iskoristiti pandemiju kao priliku za restart turizma?’

“Pretjerani turizam bio je mantra 2019. godine, a destinacije diljem svijeta, od staza Machu Picchua do kanala Venecije, bile su krcate ljudima. Usred planiranja, predviđanja i projektiranja, jednu stvar ni na jednoj od tih destinacija nisu mogli zamisliti – potpuno zaustavljanje turističke industrije dok se koronavirus širio svijetom”, piše CNN.

Ovaj ugledan američki medij napravio je, naime, reportažu o najpoznatijim destinacijama svijeta koje su pokleknule pred pandemijom, a u svoj popis uključio je i – Dubrovnik.

“Zabrane putovanja i karantene natjerale su putnike da ostanu doma, a destinacije koje su se ranije borile s turistima, sada se bore za dah. No, je li pretjerani turizam zauvijek završio?”, pita se CNN, a kako bi pronašao odgovor, posjetio je neke od najpopularnijih destinacija. Ovako piše o Dubrovniku.

“More crvenih krovova od terakote, Stari grad nalik na tvrđavu i najpopularnija serija na svijetu doveli su do rasta turizma u ovome gradu. Osim putnika koji su dolazili na produljene vikende, tu su bili i oni s kruzera, koji bi preplavili grad”, započinje CNN o našoj najposjećenijoj destinaciji.

“Kako je grad postajao sve napučeniji turistima zbog Igre prijestolja, gradske vlasti najavljivale su konkretne propise. Lani su uveli nove propise, koji su ograničavali broj kruzera u gradskoj luci na dva odjednom. Planiralo se i zabraniti otvaranje novih restorana na otvorenom, kao i zatvaranje 80 posto suvenirnica. Dok su se svi pitali kako će to utjecati na sezonu, dogodila se pandemija.”

