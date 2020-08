BRITANSKOM NOVINARU PUKAO FILM, POSVETIO NAM MEGAČLANČINU: ‘U karanteni sam zbog posjeta Hrvatskoj i nije mi žao’

Novinar britanskoga Telegrapha donedavno je ljetovao u Hrvatskoj, a po povratku u Veliku Britaniju napisao je vrlo zanimljiv osvrt iz karantene u kojoj se našao zbog činjenice da je Velika Britanija stavila Hrvatsku na crvenu listu. Zbog toga svi Britanci koji se vraćaju iz Lijepe Naše moraju provesti dva tjedna u samoizolaciji.

Chris Leadbeater u tekstu je otkrio kako kasno ljeto provodi u karanteni pa sarkastično dodao kako se bori sam sa sobom u pokušaju da požali zbog svoje odluke da ljetuje u Hrvatskoj. “Ne mogu u sebi pronaći ni trunku žaljenja”, utvrdio je na koncu.

“Ne, nije mi žao. Upravo sam se vratio iz Hrvatske, nakon predivnoga tjedna odmora koji je itekako godio mojoj duši. Sve do ožujka ove godine, zadnje četiri godine sam putovao iz Velike Britanije najmanje jednom mjesečno, najčešće po zadatku. Ovaj gotovo polugodišnji prekid putovanja bilo je najdulje razdoblje bez međunarodnih putovanja u mojoj karijeri. Iako, kada sagledam širu sliku, pet mjeseci nije zauvijek, ipak sam zaboravio kakvu radost, a naročito energiju donose promjene životnoga scenarija. Hrvatska je krasna zemlja. Čak i u tami 2020. godine, Hrvatska sja kao destinacija”, navodi Leadbeater.

Novinar Telegrapha piše kako je pogriješio jer je godišnji odmor rezervirao samo dva tjedna prije, a onda je čekao dulje od tjedan dana kako bi izabrao konačnu destinaciju, a sve u nadi da, ostavljajući odluku za zadnji trenutak, neće biti zahvaćen promjenama savjeta britanskoga Ministarstva vanjskih poslova o putovanjima u Hrvatsku, odnosno odlukom da će se morati samoizolirati po povratku kući.

“Pogriješio sam. Imao sve manji popis opcija – Francuska je bila pred zabranom, Španjolska je već bila zabranjena, Portugal se još uvijek nije vratio u ‘klub dobrih zemalja’. Nisu mi se svidjeli zahtjevi za ulazak u Grčku (u kojoj pozitivan test za bilo koga na letu znači karantenu za sve u tome zrakoplovu), ali Hrvatska nije tražila ništa napornije od izjave turista u kojoj se navodi gdje i koliko dugo će boraviti. Provjerio sam stopu zaraze u Hrvatskoj, odlučio da je dovoljno niska (u vrijeme rezervacije leta) i – donio odluku”, objašnjava Leadbeater.

“Stvari su se počele mijenjati unutar 48 sati od našega dolaska. Prvo su krenule glasine po društvenim mrežama, prema kojima će putni koridor prema Hrvatskoj biti zatvoren, a potom i sa sve konkretnijim izvještajima medija, da bi stvar bila odlučena prošloga četvrtka, kada je objavljeno da će karantena biti obvezna za sve one koji dolaze avionima iz Hrvatske u Ujedinjeno Kraljevstvo u bilo kojem trenutku nakon četiri ujutro u subotu. Tada su krenula priče koje su ovoga ljeta postala već uobičajene: o turistima koji žure doma prije stupanja obveze o karanteni na snagu, o navodnih 20.000 Britanaca koji su očajnički krenuli rezervirati letove kako bi se vratili na vrijeme”, piše novinar Telegrapha.

“Odlučili smo da se nećemo pridružiti egzodusu. Znali smo da bi se to moglo dogoditi i planirali smo u skladu s time. I supruga i ja imamo sreće jer trenutno možemo raditi od kuće. Ostavili smo si i dva tjedna do ponedjeljka, kada naš sin mora krenuti u školu. Već smo to prošli – ožujak i travanj praktično su bila dva mjeseca karantene. Živimo u eri u kojoj je, zahvaljujući Zoomu, dostavama iz supermarketa i restorana, 14 dana samoizolacije manje naporna procedura nego u bilo kojemu ranijem razdoblju ljudske povijesti. Odlučili smo da ćemo bezbrižno uživati u vremenu koje nam je preostalo u Hrvatskoj te da ćemo se s posljedicama nositi kada se vratimo”, navodi Leadbeater.

