BRITANKA POSJETILA NAŠ MANJE RAZVIKANI OTOK I PODIJELILA DOJMOVE: ‘Savršeno mjesto za opuštanje nakon karantene’

“Lako ju je promašiti jer se nalazi u blizini dvaju najnapučenijih hrvatskih otoka – Hvara i Brača, ali Šolta također zaslužuje pozornost turista”, započinje britanski Telegraph u članku posvećenomu biseru Lijepe Naše, koji, istina, nije ni blizu razvikan u tolikoj mjeri kao ova dva prethodno spomenuta.

“Budući da je Hrvatska reagirala na pandemiju oštro i na vrijeme, Šolta je otvorena za turiste”, piše Telegraph u nastavku. Šoltu je nazvao savršenim mjestom za opuštanje nakon karantene. Autorica teksta, podrijetlom iz Hrvatske, provela je neko vrijeme na Šolti i opisala svoje iskustvo.

“Šolta je nepoznata za velik broj Britanaca. U Hrvatskoj se ovaj otok smatra predgrađem Splita. Kada bi barem svako predgrađe imalo masline, vinograde i prelijepo Jadransko more”, ističe novinarka Mary Novakovich.

“Ljudi sjede u kafićima uzduž rive. Šetajući osjećam miris iz restorana i čujem ulične svirače kako sviraju narodnu glazbu”, opisala je. Otkrila je i da je probala lokalnu ribu i maslinovo ulje te je pohvalila okus. Iako je mislila da je Šolta pomalo napuštena, kada je došla u Stomorsku, shvatila je da je to zapravo jedan užurbani otok s mnogo ljudi.

