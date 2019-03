AMERIKANCI SE NE MOGU NAČUDITI OVIM NAVIKAMA HRVATA: ‘To mi je najteže od svega. Nikako da se naviknem’

U svom posljednjem videu, Kaleigh je nabrojila stvari koje su Amerikancima najčudnije u Hrvatskoj

Amerikanka Kaleigh Hendershot zbog ljubavi se prije nekoliko godina preselila iz SAD-a u zagrebačke Sesvete, odakle sa svojim pratiteljima na YouTubeu dijeli avanture iz života u Hrvatskoj. Iako je dosad već prilično dobro naučila hrvatski jezik, neke stvari je kod Hrvata još uvijek iznenađuju.

Nikako da nauči

U svom posljednjem videu, Kaleigh je nabrojila stvari koje su Amerikancima najčudnije u Hrvatskoj. Jedna od njih je činjenica da u trgovinama ne postoji osoblje koje pakira namirnice u vrećice. Kaleigh je ispočetka bilo čudno i to što konobar u većini hrvatskih kafića dolazi samo poslužiti, a za svaku sljedeću uslugu ga treba pozvati. “U SAD-u se on svako malo vraća pitati je li sve u redu i to mi je sada malo iritantno”, priznaje Kaleigh.

Još uvijek se nije naviknula ni na činjenicu da u Hrvatskoj, za razliku od SAD-a, nema slobodnog skretanja udesno kada je na semaforu crveno. “To mi je najteže od svega. Nikako da se naviknem da ne smijem skrenuti udesno ako je crveno, a nema nikoga”, kazala je. Osim toga, Kaleigh su čudne i hrvatske benzinske crpke na kojima se prvo toči gorivo, a onda plaća. Također, smatra da je gorivo preskupo.