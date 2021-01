PUKNUO VAM JE EKRAN NA MOBITELU? Znanstvenici vjeruju da ga je moguće popraviti u 20 minuta i to jednim sastojkom iz kuhinje

Znanstvenici iz Južne Koreje vjeruju da su smislili dobar način popravljanja slomljenih zaslona telefona. Predstavili su svoje inovativno rješenje koje uključuje mazanje zaslona uređaja – lanenim uljem, javlja Daily Mail.

Istraživački projekt, objavljen u časopisu “Composite Part B: Engineering”, vodio je dr. Yong-Chae Jung, voditelj Centra za napredne kompozitne materijale u Korejskom institutu za znanost i tehnologiju.

Njihov je projekt uključivao ugradnju lanenoga ulja u zaslon u obliku mikrokapsula, a znanstveni je tim rekao da one mogu popraviti pukotine na zaslonima kada se pojave.

Self-healing phone screens enriched with LINSEED OIL can automatically fix cracks within 20 minutes https://t.co/RzVABDXIJO

Ovim pristupom se stvara polimerni dvoslojni film (PBF) koji slaže dva sloja poput poput sendviča – kapsule lanenoga ulja i proizvod nalik staklu koji se koristi u telefonima i drugim uređajima zvanim CPI – kako bi stvorio jedan materijal.

U laboratorijskim ispitivanjima istraživači su pokazali kako se, kada se naruši integritet zaslona, oslobađa prozirno laneno ulje. Zatim se stvrdnjava u novonastalim pukotinama, sanirajući sva oštećenja.

Tim tvrdi da njihov revolucionarni novi postupak može popraviti 95 posto svih pukotina te da se to može učiniti u roku od 20 minuta. Ova se metoda često koristi za popravak loptica za kriket i umjetnina, jer laneno ulje nema boju i stvrdnjava se na sobnoj temperaturi.

The “self-healing” screens are loaded with linseed oil capable of fixing cracks on their own in a matter of minutes. https://t.co/OcbojxDq1c

— The Telegraph (@Telegraph) December 27, 2020