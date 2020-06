PRVI SRBIN U SAMOM VRHU PORNOINDUSTRIJE: ‘Imam do 10 orgazama dnevno. Nisam ja birao s kojim ću se talentom roditi’

Milan je iskreno ispričao kako je obitelji priopćio čime se bavi, a otkrio je i pikanterije sa snimanja

Ovaj dečko ispunio je san mnogih muškaraca – bavi se poslom koji bi mnogi voljeli raditi! No, za njega to nije samo posao, već smisao života.

Glumac u filmovima za odrasle iz Srbije, koji se predstavio kao Lanmi Miami, za portal Mondo ispričao je kako je uopće ušao u tu industriju, kakav je rad s glumicama iz toga žanra, je li s nekom od kolegica bio u vezi, bi li se vratio u Srbiju…

“U Ameriku sam otišao kao student, a u industriju sam ušao tako što sam to iskreno želio. Moje misli bile su fokusirane na to još od moje 15. godine. Znao sam da sam rođen za to! U Ameriku sam otišao s namjerom da postanem dijelom industrije za odrasle. Tako da… pazite što želite, možda vam se i ostvari”, rekao je Lanmi Miami, citirajući staru kinesku izreku.

U Americi audicija za to ne postoji

U nastavku je objasnio kako se uopće dobiva posao u ovoj industriji, prolazi li se nekakva audicija ili natječaj?

“U Americi audicija za to ne postoji, barem ne da ja znam. Dugo sam pretraživao po internetu sve o industriji za odrasle. Prijavio sam se gdje god je to bilo moguće. Slao sam mailove, pisao tekstne poruke, zvao razne brojeve, slao fotografije. Tako da sam doslovno poduzeo sve što je bilo u mojoj moći. U jednom trenutku mi se javio vlasnik jedne od agencija i pružio šansu. Čovjek je bio spreman riskirati svoj novac i meni dati priliku. To se u ovom poslu jako rijetko događa, ali recimo da sam ja imao sreće”.

Prvi posao koji je dobio bio je video rađen za mrežnu stranicu Hussie Auditions, a tada je imao scenu s prelijepom djevojkom pod umjetničkim imenom Vienna Black. I, kako je izgledao taj ulazak u ovu granu filmske industrije?

Obitelj ga podržava u poslu

“Prije snimanja sam bio presretan jer mi se ostvario san. To je bilo moje prvo profesionalno snimanje i početak karijere, a poslije snimanja sam bio još sretniji jer sam se pokazao odličnim na tom prvom snimanju, koje je, ustvari, presudno u karijeri. Ostavio sam odličan dojam i to je presudilo”, kaže Milan, koji sebe ne smatra ni glumcem, ni zabavljačem, nego – profesionalnim perfomerom.

Neizbježno je pitanje bilo i najbliže okruženje – kako je izgledalo kada je obitelji priopćio čime se bavi i zarađuje za život?

“Obitelj me podržava i vjeruje u mene. Oni vide i osjećaju koliko sam ja sretan, ustvari, zbog privilegije da radim ono što me ispunjava i čini sretnim. Nisam ja birao s kojim ću se talentom roditi. Svatko je rođen za nešto, a ja sam rođen baš za ovo! Mnogi ljudi ne pronađu sebe u cijelom životu, a ja sam sebe pronašao sa svojih 25”, odgovara ovaj glumac, odnosno performer.

Neke ponude ipak odbija

Milan kaže da je prve filmove takve vrste gledao još kao klinac, u sjećanju su mu ostale scene iz filma “Tri karte za Hollywood” i da je još tada, kao dijete, takve scene prihvaćao kao najnormalniju stvar. A prvi pravi film za odrasle gledao je u petom razredu osnovne škole.

Budući da toliko uživa u svojemu poslu, Mondo ga je pitao ima li neka uloga koju nije htio prihvatiti, a on je bez mnogo razmišljanja izdvojio jednu granu industrije u kojoj ne želi sudjelovati.

“Nisam prihvatio nijednu ponudu iz LGBT industije. Ta industrija je odvojena od STR8 (straight) industrije. Honorari u LGBT industiji su neuporedivo veći u usporedbi sa STR8 industijom, ali moram napomenuti da ja nisam ušao u ovu priču radi novca. Razlog zasto ovo radim je taj što to želim raditi i to me čini sretnim. Sebe vidim u ‘straight’ industriji zauvijek!”, kazao je Lanmi Miami.

Nisu mu baš sve kolegice ‘sjele’

Prvi srpski elitni pornoglumac priznaje kako je imao prilike raditi i s kolegicama koje mu fizički nisu bile privlačne.

“Naravno da sam imao prilike raditi s partnericama koje mi se nisu svidjele nimalo. Ali ja sam profesionalac i uvijek odradim posao do kraja. Nebitno kako ta osoba izgleda, koliko ima kilograma ili koliko je stara. Producenti znaju da će, ako pozovu mene, posao biti završen”, rekao je.

Milan nikad nije bio u vezi s kolegicom, a sebe naziva ovisnikom o orgazmu i masturbaciji.

Masturbirao je i do 10 puta dnevno

“Ovisnik sam o orgazmu i masturbiram skoro svaki dan. Nekad mi se dogodi i da doživim pet orgazama tijekom dana. Kad se samo sjetim kada sam kao dijete prvi put otkrio masturbaciju, nisam izlazio po sat vremena iz kupaonice. Masturbirao sam cijeli dan, nekad čak i do 10 puta tijekom dana”, ispričao je.

Mnoge ljude vjerojatno najviše zanima je li to što gledatelji vide isključivo gluma ili u seksu pred kamerama ima dubljih osjećaja.

“Pitanje je veoma kompleksno. Ako radimo neki projekt koji sadržava scenarij, onda se glumi isto kao u ‘regularnim’ filmovima. Ako radimo ‘gonzo’ scenu koja je bazirana samo na performansu, onda tu baš i nema glume. Žene i mogu glumiti orgazam, ali muškarci ne mogu. Tako da za mene nema glume nego isključivo čisti performans”, zaključio je Lanmi Miami za Mondo.