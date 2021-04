Dječak iz Iraka ispisao je povijest nakon što je postao prvo dijete na svijetu koje se rodilo s trima penisima, prema izvještaju liječnika. Stanje koje dječak ima naziva se trifalija i – kao što smo već istaknuli – nikad prije nije zabilježeno.

Liječnici iz Kurdistana objavili su svoj izvještaj o slučaju u medicinskom časopisu “International Journal of Surgery Case Reports”, navodeći kako je neidentificirano dijete imalo tri mjeseca prije nego što je otkriveno njegovo neobično stanje.

