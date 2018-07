Provest ćete ljeto kod kuće? Znamo najbolji način kako će uživati cijela obitelj, i to besplatno cijeli mjesec

Ljeto kod kuće ne mora biti dosadno

Više od 70 posto Hrvata lanjski je godišnji zbog nedostatka novca provelo kod kuće, pokazalo je istraživanje Eurostata. Isti je izvor naveo i kako si putovanje s plaćenim smještajem može priuštiti samo 10-ak posto hrvatskih građana, a u inozemnim destinacijama mogu uživati tek malobrojni.

Što učiniti kako dugo toplo ljeto ne bilo dosadno i zamorno cijeloj obitelji? Opustite se uz odlične serije, filmove, crtiće i dokumentarce na HBO GO koji mjesec dana možete koristiti sasvim besplatno, bez ugovorne obveze.

Više od 4600 sati sadržaja, 200 serija, 750 filmova…

Brojke ponude HBO GO-a doista su impozantne: 4600 sati sadržaja, 200 serija, 4000 epizoda serija, 750 filmova, 150 crtića i serija za djecu te 250 dokumentaraca. HBO GO vrvi ekskluzivama, ali i probranim naslovima za one istančanijeg filmskog ukusa.

Premijere blockbustera i filmski klasici studija Warner Brothers, Disney, Twentieth Century Fox, Sony Pictures i Paramount, samo su dio onoga što se nudi. Sav sadržaj je preveden, a odabrane HBO serije dostupne su u isto vrijeme kad i u SAD-u.

Uživajte u Igri prijestolja dok čekate nove nastavke

Za početak, možete u miru odgledati sve sezone planetarno popularne serije Igra prijestolja. Dok čekamo novu sezonu, sasvim nas je sigurno razveselila najava pilot nastavka koji će se, prema najavama, odvijati tisućama godina prije događaja Igre prijestolja, kao kronika svjetskog poniranja iz zlatnog doba junaka u najmračnije razdoblje.

I samo jedna stvar je sigurna: od užasavajućih tajni povijesti Westerosa do pravog podrijetla Bijelih hodača, misterija Istoka, do Starkovih legendi… to nije priča koju mislimo da znamo. Neka od velikih imena, koja bi mogla biti likovi u novoj seriji su Bran the Builder (koji je osnovao Kuću Stark i nadgledao izradu Zida) i Lann the Clever (koji je osnovao Kuću Lannister). To razdoblje je vodilo u Dugu Noć – zimu koja je trajala cijelu generaciju – i najveći rat protiv Bijelih hodača.

Ako pilot dobije narudžbu za seriju ona neće izaći prije nego Igra prijestolja završi. S obzirom na to da osma i posljednja sezona serije Igra prijestolja dolazi iduće godine, ovu prikvel seriju možemo najranije očekivati 2020. godine. Stoga je najbolje ovoga ljeta u miru i detaljno uživati u avanturama Igre prijestolja. Sve što trebate učiniti je isprobati uslugu HBO GO besplatno i bez ugovorene obveze.

Rashladite se uz Male laži i Sluškinjinu priču

Male laži, sada već kultna crnohumorna drama smještena u kalifornijski Monterey, u kojoj se vješto isprepliću tračevi, suparništvo i intrige, “zalijepit” će vas za mali ekran. Originalna priča i odlična glumačka postava predvođena Nicole Kidman, Reese Witherspoon i Zoe Krawitz jamac su dobrog provoda.

Ako se još niste navukli na Sluškinjine priče, tople i duge ljetne večeri kao stvorene su da uđete u distopijsku budućnost u kojoj su Sjedinjene Američke Države postale totalitaran Gilead, gdje žene nemaju prava. Offred je jedna od rijetkih preostalih plodnih žena, primorana raditi kao sluškinja u kućanstvu Zapovjednika, gdje mora preživjeti njegove spletke, njegove okrutne supruge i drugih sluškinja, a glavni joj je cilj pronaći kćer koju je izgubila tijekom propalog pokušaja bijega u Kanadu.

Nova ljetna osvježenja

Za razliku od brojnih drugih programa koji nude uglavom reprize, na HBO GO ovoga vas ljeta, između ostalog, očekuje niz novih uspješnica. Uživati možete u različitim serijama, od uzbudljivih detektivskih priča u seriji “Strike” i intriga bogate obitelji Roy u “Nasljeđu”, te sumnjivih događanja u kozmetičkom salonu na Floridi gdje se događa radnja serije “Pandže” pa sve do dječjih nezgoda svima omiljenog štrebera Sheldona Coopera u seriji “Mladi Sheldon”.

Odličan program za djecu

Za ljetnih vrućina djeci koja nisu na moru ili drugdje na praznicima, vrijeme ispuniti možete kvalitetnim i edukativnim crtićima, filmovima i edukativnim programom primjerenim dobi djeteta. Brojna su istraživanja pokazala kako crtići i edukativne emisije pozitivno utječu na razvoj djece: potiče se razvoj intelektualnih sposobnosti kao što su slušanje, razumijevanje i pamćenje, djeci se približavaju slova i čitanje te strani jezici.

Osim toga, pomoću kvalitetnog televizijskog programa dijete širi svoje horizonte, upoznaje ljudske vrijednosti te raznolikosti. HBO GO KIDS posebna je kategorija namijenjena klincima svih uzrasta. Disney premijere i klasici, Pixarovi briljanti, hrpa crtića drugih studija, dječje animirane serije te serije za nešto starije klince, oduševit će i djecu, ali i roditelje. Imate li tinejdžere sasvim će sigurno uživati u, primjerice, seriji Thundermani jer će se lako moći poistovjetiti s onim što se prolazi u školi i kroz odrastanje.

Cijela obitelj može gledati što želi

Uslugu HBO GO za početak možete koristiti sasvim besplatno, bez ugovorne obveze, i uživati u odličnim serijama i filmovima. Usluga je dostupna za Apple i PC računala, Samsung Smart TV, Apple TV (4 gen. i stariji); Playstation 3 i 4, iOS i Android mobilne uređaje i tablete, Chromecast te se može gledati na bilo kojem omiljenom uređaju kad god poželite. Moguće je aktivirati pet uređaja, a istodobno su moguća dva streama što znači da cijela obitelj može koristiti i gledati što želi. Nema više svađanja!

Sadržaj donosimo u suradnji s HBO GO