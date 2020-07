PROSTITUTKE SE VRAĆAJU NA POSAO: Seksualne usluge ovdje su ponovno dopuštene, ali uz smjernice ministarstva

Seksualnim radnicima u Austriji od srijede je dopušteno da nastave sa svojom djelatnošću, a ministarstvo zdravstva izdalo je i popis preporuka za sprječavanje širenja novoga koronavirusa bez obzira na intimnu prirodu toga posla.

“Ograničite fizički kontakt na minimum”, savjetovalo je ministarstvo i dodalo da bi prostitutke i klijenti tijekom spolnoga odnosa trebali izbjegavati biti licem u lice. Ministarstvo je također upozorilo da treba izbjegavati ljubljenje i grupni seks. I klijenti i seksualni radnici trebaju koristiti jednokratne maske, preporučuje ministarstvo.

Sex work back on from tomorrow in Austria.https://t.co/bK9L8uIEfn

— Stephen Bouvier (@BouvierStephen) April 30, 2020