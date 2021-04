PROSTITUTKA NATAŠA (28) ZARAĐUJE 12.000 KN – DNEVNO: ‘Moji klijenti su bogataši koji vole velike grudi i usne’

U početku su se najviše tražile prirodne djevojke, a sada se i to promijenilo. Najtraženije su one s velikim umjetnim grudima i usnama

Ruskinja Nataša (28) radi u Dubaiju. Ona, naime, prodaje svoje tijelo, a za sebe kaže da nije prostitutka. Za Blic je ispričala svoju životnu priču te je istaknula da je ona “poslovna žena koja prodaje svoje tijelo i umijeće” i da sav novac koji zaradi ulaže na burzi, a u tome joj pomažu i muškarci s kojima provodi noć.

“Za večer mogu zaraditi i do 2000 dolara (oko 12.000 kuna). U početku je to bilo tri puta manje, ali sada, poslije osam godina iskustva, ja imam premijum status i mogu birati klijente i zarada mi je puno veća”, kazala je.

Nataša je rođena u Moskvi te je završila je srednju medicinsku školu. U Dubai je došla kako bi radila kao konobarica. Jedna žena, koju je upoznala u restoranu u kojem je radila, predložila joj je da postane eskort dama. No, Nataša ju je glatko odbila.

Ona je mjesečno zarađivala 350 dolara (oko 2100 kuna) uz plaćen stan i hranu, što joj nije bilo dovoljno, pa je nakon osam mjeseci ipak pristala prihvatiti ponudu da bude prostitutka jer se nije htjela vratiti u Moskvu. Noć prije sastanka s prvim klijentom, kaže, nije oka sklopila.

Nije imala problema s klijentima

“500 dolara (oko 3100 kuna) za noć, to je za mene bio ogroman novac koji bi riješio sve moje probleme. A opet, s druge strane, tisuću pitanja – mene roditelji nisu odgojili da budem takva, ja nisam takva… Zašto ja ovo radim? Kako mogu to raditi? Odvratna sam”, rekla je Nataša te je naglasila kako se tog prvog puta ne želi ni sjećati.

“Taj prvi klijent je bio ok, nije se dogodilo ništa strašno, ali sam se ja osjećala kao najobičnija jeftina krpa. Htjela sam povraćati, ali srećom on nije ništa primijetio. Tri mjeseca nisam radila, ali kada mi je zatrebao novac i kada sam shvatila da za večer mogu zaraditi više nego za mjesec dana konobarenja, vratila sam se. Sa svakim sljedećim klijentom bilo je sve lakše, uvjerila sam sebe da je to samo posao”.

Nataša kaže kako nije imala problema s klijentima.

“Uglavnom nisam imala problema. Jednom se dogodilo da je jedan klijent došao ljut i da me je želio cijelu zavezati. Nije htio ništa raditi, samo me je želio gledati tako zavezanu. Jedan je želio da je njega vežem. Sve ostalo je bilo uglavnom normalno. Bilo je zahtjeva oko predigre ili donjeg rublja, a vrhunac perverzije je analni seks”, ispričala je.

Djevojke iz Europe su najplaćenije

Njeni klijenti uglavnom su bogati Arapi kojima su bijele žene, tvrdi Nataša, “čista egzotika”. U početku su se najviše tražile prirodne djevojke, a sada se i to promijenilo. Najtraženije su one s velikim umjetnim grudima i usnama. Nataša je svoj izgled prilagodila potražnji, pa sada, tvrdi, ima “premijum status”, koji joj garantira i do 2.000 dolara (oko 12.000 kuna) za noć.

Ona je sada zaradila dovoljno novca, no ne želi prestati biti prostitutka.

“Ne mogu, jednostavno ovo je sada moj život i ja sam zadovoljna njime. I ne radi se samo o novcu, jer ja sada više ne znam ni šta bih mogla raditi, a da ovako zarađujem. Jednom kada uđete u ovaj posao, nema izlaska”, otkrila je Nataša.

Ona, tvrdi, nema dečka, jer do sada nije upoznala nikoga tko bi želio biti u vezi s prostitutkom. U njenom poslu djevojke iz Europe su najplaćenije, dok se najmanje “cijene” Kineskinje, Indijke i Filipinke. Svojoj majci rekla je što radi, a ocu je slagala da radi kao stjuardesa. Redovito im šalje novac.