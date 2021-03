PRONAĐEN JE METEORIT STARIJI OD ZEMLJE! Ovaj raritet formirao se u prvih milijun godina nastanka Sunčeva sustava

Znanstvenici su u svibnju 2020. u alžirskome dijelu Sahare otkrili najstariji meteorit vulkanskog porijekla. Potječe s protoplaneta koji se formirao u prvih milijun godina nastanka našega Sunčevog sustava ili prije nego što je nastala Zemlja.

Na područje južnog Alžira meteorit nazvan Erg Chech 002 pao je “prije otprilike stotinu godina”, kazao je geokemičar Jean-Alix Barrat sa Sveučilišta u Brestu. O tomu je nedavno u Zborniku Američke akademije znanosti objavio rezultate studije.

