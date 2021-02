PROFESOR S UGLEDNOG SVEUČILIŠTA ŠOKIRAO PRIZNANJEM: ‘Redovito uzimam heroin. Evo zašto bi to trebalo biti normalno’

Profesor koji proučava učinke halucinogena na ljude tvrdi da je njegovo korištenje narkotika ‘racionalno kao i njegovo ispijanje alkohola’

Carl Hart, 54-godišnji profesor psihologije i neuroznanosti na američkom sveučilištu Columbia, nedavno je šokirao javnost kada je priznao da redovito šmrče heroin, i to ne samo zbog znanosti, već i u rekreativne svrhe.

Otac troje djece šmrkao je manje količine heroina desetak dana zaredom i uživao u tome, čak iako je iskusio blage simptome prekida uzimanja droge 12 do 16 sati nakon posljednje doze.

“Ne postoji mnogo stvari u životu u kojima uživam više od šmrkanja nekoliko lajni heroina pokraj kamina na kraju dana”, napisao je u knjizi ‘Drug Use for Grown-ups: Chasing Liberty in the Land of Fear’. Dodaje da se nakon konzumacije narkotika osjećao “osvježeno i spremno za novi dan”.

Hart, koji inače proučava utjecaje halucinogena na ljude, tvrdi da je njegovo šmrkanje heroina “racionalno kao i njegovo ispijanje alkohola”. “Baš poput odmora, seksa i umjetnosti, heroin je jedan od alata kojima održavam ravnotežu između poslovnog i privatnog života”, objasnio je.

Koristi i druge opijate

Profesor se zalaže za dekriminalizaciju posjedovanja rekreativnih droga. Nada se kako će predsjednik Biden raditi na federalnim propisima kojima bi se omogućila upotreba droga koje se često opisuju kao društvena prijetnja. Po njegovoj logici, ako će se ljudi drogirati, barem neka to čine sigurno.

Hart priznaje i da koristi druge opijate, posebno MDMA nakon čega osjeća “intenzivni užitak, zahvalnost i energiju”.

Uživao je i u šmrkanju soli za kupanje, sintetičnog katinona koji je povezan s uznemirujućim ponašanjem poput lajanja i provaljivanja u tuđe domove. Njegovo iskustvo bilo je “nedvojbeno prekrasno”.

Iako je profesor svjestan da korištenje droga nije za svakoga, citira američki ustav u kojem se obećava život, sloboda i traženje sreće kao razloge za širenje horizonta.

“Možete živjeti život kako god želite i to je samo vaša stvar, sve dok se ne pokušavate umiješati u život druge osobe koja to isto radi”, zaključio je.