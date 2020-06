PROCURILA ČUVANA TAJNA REGIONALNIH INFLUENCERA: Milijunski pregledi nisu slučajnost, evo kako do njih dolaze i koliko to košta

Zanimanje influencera danas je izrazito traženo. Mnogi bi se voljeli probiti na stazu slavnih bez mnogo muke, ali konkurencija je ogromna i nemilosrdna te zahtijeva mudar i proračunat pristup. Stoga ne čudi da se neki od njih odlučuju dati i pozamašnu svotu novca za veći broj pratitelja, pregleda i klikova na društvenim mrežama.

To je posebice slučaj kod onih koji žele biti primijećeni na YouTubeu. Dakako, veći broj pregleda na videu znači veću popularnost i bolju zaradu. Zbog toga se brojni izvođači i influenceri odlučuju na kupovinu pregleda i sponzoriranih objava. Taj trend postao je osobito popularan među mlađim generacijama.

Public announcement 📢

@wizkidayo is buying YouTube views..

Cover was released Dec 5 and gained 821k in 19days @MiZtA_MD tweeted this himself on 24th of Dec.

Today is 29th of Dec 2019 and this same song now has 1.8m views : The song gained 1m views in 5 days👇👇👇👇 pic.twitter.com/dcrLD7W0Hy

— OLUWASEMILORE DSF (@DSFspeaks) December 29, 2019