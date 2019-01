PROBLEM JE DALEKO OZBILJNIJI NO ŠTO SMO MISLILI: ‘Otapanje leda se učetverostručilo od 2003. Prekasno je’

Očekuje se da će otapanje površinske mase u budućnosti jako pridonijeti porastu razine mora

Znanstvenici su otkrili da se gubitak leda na Grenlandu učetverostručio od 2003. godine, navodi se u novoj studiji objavljenoj u stručnom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Novo istraživanje pokazalo je da se najviše leda otopilo od početka 2003. do sredine 2013. na jugozapadnom Grenlandu, regiji koja se prije nije smatrala ključnim čimbenikom u podizanju razine mora jer tamo uglavnom nema velikih glečera.

“Znali smo da imamo veliki problem zbog povećane brzine topljenja leda”, rekao je Michael Bevis, glavni autor studije i profesor geodinamike na državnom Sveučilištu u Ohiju.

“Sada smo prepoznali drugi ozbiljan problem: velike količine ledene mase sve se više otapaju, a rijeke tu vodu prelijevaju u more.”

Očekuje se da će otapanje površinske mase, za koje autori studije kažu da je posljedica globalnog zatopljenja, “u budućnosti jako pridonijeti porastu razine mora”.

“Jedino što možemo učiniti jest prilagoditi se i ublažiti daljnje globalno zatopljenje – prekasno je da ne bude nikakvih posljedica”, kazao je Bevis.