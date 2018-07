PRIVLAČI LI VAS NAKON OVOGA I DALJE SVEMIRSKI TURIZAM? ‘Nažalost, stvarnost možda neće biti tako zabavna’

Jeste li ikad poželjeli otići u svemir i jeste li sigurni da imate ispravnu percepciju tog puta

Radi se o avanturi o kojoj mnogi sanjaju, no koja je do sada bila rezervirana za relativno malen broj dobro uvježbanih profesionalaca. No kako su se počele pojavljivati tvrtke koje najavljuju skoro započinjanje svemirskog turizma, poput SpaceX-a Elona Muska ili Blue Origina Jeffa Bezosa, vanzamaljski odmori mogli bi već slijedećeg desetljeća postati dostupni i običnim ljudima, piše IFLScience.

Svemirska bolest

Nažalost, stvarnost možda i neće biti tako zabavna, tvrdi bivša NASA-ina astronautkinja Anna Fisher. “Ono što me brine u vezi tih turista u svemiru je to da ljudi misle da samo sjednete u raketu i jednostavno odete u svemir”, rekla je Fisher. “Ovo nije poput leta u komercijalnom zrakoplov, ni najmanje, i već vidim silne probleme s ljudima koji povraćaju svuda oko sebe i uništavaju let nekome tko je za njega platio 250.000 dolara.”

Da, izgleda da ipak postoje razlozi zašto astronauti treniraju godinama prije no što napuste planet. Sindrom prilagodbe svemiru, ili ‘svemirska bolest’ stvarno postoji, i pogađa oko dvije trećine astronauta, čak i kada su proveli godine pripremajući se za let.

“Vaši prvi trenuci u svemiru nisu uvijek najbolji. Sjećam se kada smo bili u shuttleu i na vas djeluje pritisak 3G barem dvije minute, i teško vam je disati, a onda se motor isključi i bum – u bestežinskom ste stanju. Prijelaz je tako brz”, opisuje Fisher. “Bilo mi je izuzetno drago što za doručak nisam pojela apsolutno ništa.”

Možda ipak ne

Smatra se da svemirsku bolest prouzrokuju problemi prilagođavanja na bestežinsko stanje. Ne samo da dolazi do poremećaja u unutarnjem uhu, već su tu i razne tekućine u vašem tijelu koje se počnu kretati gore-dolje, zatim glavobolje i naduto lice. Jedan od najboljih lijekova protiv ove bolesti je natrpani, zatvoreni prostor, što baš i ne spada u opis “luksuznog odmora”. Postoje lijekovi koji mogu pomoći, no oni sa sobom nose nove rizike zamućenog vida i pospanosti, što opet nije idealno ako ste postrošili svu životinu ušteđevinu na put.

Kako bi trenirala astronaute za ovaj bizaran okoliš NASA simulira bestežinsko stanje letom zrakoplova ekstremnim putanjama koje podsjećaju na vlak smrti iz lunaparka, koji često izaziva povraćanje. Ovo iskustvo otvoreno je i za javnost te je tako 2007. i Stephen Hawking, koji je planirao let u svemir s Virgin Galacticom prije smrti ranije ove godine, opisao let kao “nevjerojatan”.

Isplati li se onda uopće letjeti u svemir? Unatoč uzbuđenju koje okružuje svemirski turizam, može vam se lako dogoditi da potrošite storine tisuća dolara samo da biste cijelo vrijeme povraćali. “Imala sam sreće da nikada nisam povratila jer ako mislite da je povraćanje loše ovdje na zemlji, tek u svemiru je stvarno gadno”, opozorava Fisher.