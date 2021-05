PRIREDIO JE VEČERU ZA 154 MILIJUNA KUNA: On je vrhunski kuhar čija su jela kušali bogati i slavni, a sada ima velike planove u Hrvatskoj

Strast za borilačkim vještinama odvela ga je u Kinu pa je na kraju tamo izbrusio kuharski talent

Vrhunski talijanski kuhar čija su jela kušali bogati i slavni, od sada stvara u jednoj istarskoj konobi. Zapamtite ime Carmine Esposito jer ovaj kuhar svjetskog glasa u Hrvatskoj ima velike planove koje želi okruniti Michelinovom zvjezdicom, javlja RTL.hr.

Bilo mu je tek osam godina kada ga je otac naučio kako se pravi pizza. Strast za borilačkim vještinama odvela ga je u Kinu pa je na kraju tamo izbrusio kuharski talent. U Kolumbiji je vodio restoran hotelskog lanca Four seasons, a danas u Hrvatskoj spaja svjetske i lokalne tradicije. „Pokušava osmisliti nove stvari, ne samo s istarskom kuhinjom, a želi koristiti svježe lokalne namirnice“, tvrdi Španjolac Daniel Medina.

Inovativni zaokret

To je i recept kojim želi ovu kuhinju dovesti do Michelinove zvijezde. „Spajanje kolumbijskih tehnika s azijskima i ovim lokalnima. Kada sve to spojite, dobivate inovativni zaokret. Plan za Ribarsku kolibu je da budemo kao do sad, među najboljima, u nadi da će nas netko primijetiti“, otkrio je chef Carmine Esposito.

Iz Kolumbije je stoga sa sobom poveo i svog najbližeg asistenta. „Za mene je velik uspjeh i velika prilika biti ovdje jer rastem kao i kuhar i kao osoba“, rekao je sous-chef Juan Sebastian Rodriguez.

Najskuplja večera – 25 milijuna dolara

Od Azije do Južne Amerike Esposito je kuhao uz razvikane svjetske chefove i za brojne poznate osobe. Pod sobom je imao i do stotinu kuhara istodobno, a najskuplja večera koštala je vrtoglavih 25 milijuna dolara.

Esposito priznaje da sve to ne bi nikad mogao ostvariti sam. „Gdjegod sam bio, imao sam pokraj sebe jednu važnu osobu, a to je moja supruga. Ona je moja kritičarka, na neki način mentorica, uvijek nađe konstruktivnu kritiku“, kazao je poznati chef Esposito.

Skroman i samozatajan, unatoč silnim uspjesima, kaže da mu je kao chefu i dalje najvažnije učiti i razvijati svoj talent.