BRUNCH ZA PRSTE POLIZATI: Idealan za ljeto, treba vam par minuta da ga napravite, a bit ćete siti pola dana

Dok je većina ljudi negdje na ljetovanju, ima i nas koji smo na radnom mjestu u kolovozu. No i mi smo na ljetnom računanju vremena. Barem što se hrane tiče. Ne da nam se ništa kuhati, a naravno da za gablec želimo pojesti nešto ukusno, brzo i jednostavno. Negdje oko 11 sati u redakciji obično se javi netko s rečenicom “Baš sam gladan/a!”. I taj netko odšeta (ovoga puta je to bila Ida) do našeg redakcijskog frižidera.

Kada ga je otvorila i vidjela sve te Gavrilović nareske, Ida je odlučila uzeti pauzu od pisanja i za sve nas napraviti brunch sa sendvičima. Iako jedemo za istim stolom i u isto vrijeme, ne jedu nam se iste stvari. Ida je na nekom svom proteinskom režimu pa je htjela gricnuti nešto zdravo, dečki su htjeli nešto konkretnije – tople sendviče i nešto pikantnije okuse, bilo je nekih kojima se baš jelo nešto egzotično, ali i onih kojima je baš odgovarao mali, ali slasni zalogaj. Tako se Ida primila posla, slagala sendviče s tanko narezanim Gavrilović narescima kao što su Zimska salama, Panonica Croatica, Kulenov cvijet, Stancija pureća šunka, Srijemska kobasica i San Giorgio Superiore mortadela te se igrala dodacima i različitim vrstama kruha.

Bilo je tu uistinu svega, od proteinskog, kukuruznog, bijelog kruha, francuza i peciva, majoneze, sirnog namaza, maslaca, rajčica, rukole… A što je najbolje od svega, naš je redakcijski brunch bio gotov za manje od 30 minuta, a sve smo pojeli za pet minuta. Evo u čemu smo toliko uživali!

Zdravi sendvič sa šunkom

Sastojci:

100 g Gavrilović Stancija pureće šunke

proteinski kruh

maslinovo ulje

bosiljak ili vlasac

Priprema:

Narežite kruh na kriške debljine oko centimetra te svaku pokapajte s malo maslinova ulja. Na kriške kruha stavite nekoliko komada Gavrilović Stancija pureće šunke prema želji. Pospite bosiljkom ili sitno narezanim svježim vlascem.

Gurmanski sendvič

Foto: Borko Vukosav Foto: Borko Vukosav Foto: Borko Vukosav

Sastojci:

100 g Gavrilović Zimske salame

100 g Gavrilović Srijemske kobasice

2 kuhana jajeta

kukuruzni kruh

kiseli krastavci

majoneza

Priprema:

Narežite kruh na tanke kriške; ako su velike, prepolovite ih. Svaku premažite majonezom i na to stavite dvije kriške Gavrilović Zimske salame i Gavrilović Srijemske kobasice. Jaja i krastavce narežite na kockice pa ih pospite po sendviču.

Elegantni kanapei

Sastojci:

100 g Gavrilović nareska Panonica Croatica

1 kruh francuz

maslac

100 g sirnog namaza

rukola

cherry rajčice

Priprema:

Narežite francuz na tanke kriške i premažite ih maslacem. U tavici ih kratko prepržite i još tople premažite sirnim namazom. Na njih stavite jednu krišku Gavrilović nareska Panonica Croatica, a potom na svaku stavite listić rukole i polovicu cherry rajčice.

Sendvič sa sjemenkama

Foto: Borko Vukosav Foto: Borko Vukosav Foto: Borko Vukosav

Sastojci:

100 g Gavrilović San Giorgio Superiore mortadele

pecivo s chia i/ili bučinim sjemenkama

maslac

50 g sira ricotta

1 svježi krastavac

Priprema:

Pecivo premažite maslacem, na njega stavite krišku Gavrilović San Giorgio Superiore mortadele te ga ukrasite s malo ricotte i nekoliko kriški svježeg krastavca.

Topli ljetni sendvič

Sastojci:

100 g Gavrilović nareska Kulenov cvijet

100 g naribanog sira gauda

1 kiselo vrhnje

bijeli kruh

1 jaje

Priprema:

Pomiješajte kiselo vrhnje, jedno jaje, gaudu i Gavrilović narezak Kulenov cvijet koji ste prethodno natrgali ili narezali na trakice. Kruh narežite na nešto deblje kriške i na svaku stavite dvije pune žlice smjese. Sendviče pecite u pećnici 15 minuta na 230°C.

Sadržaj donosimo u suradnji s Gavrilovićem.