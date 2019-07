PRIJETNJA IZ SVEMIRA: Ako jedan od ovih 5 ‘kamenčića’ udari Zemlju posljedice bi mogle biti nesagledive

UN Danom asteroida nastoji podići svijest o mogućnostima udara potencijalno fatalnih asteroida u Zemlju, a znanstvenici su izdvojili pet najopasnijih svemirskih objekata

Prije 111 godina, 30. lipnja 1908. veliki asteroid udario je u Zemljinu atmosferu iznad Tunguske u Rusiji i pritom uništio gotovo 2000 kvadratnih kilometara šume. Srećom, područje je bilo rijetko naseljeno i sumnja se kako je eksplozija jačine 20 do 30 megatona ubila dvije osobe. No, možda nećemo biti te sreće kada sljedeći put toliki asteroid udari u Zemlju; pogotovo ako pogodi veliki grad. Tada bi mogao uzrokovati smrt milijuna ljudi. Čak i ako svemirski kamen padne u ocean, mogao bi izazvati mega-tsunami koji bi ubio tisuće ljudi nastanjenih u obalnim područjima, piše The Sun.

Zbog toga, ali i u spomen događaja u Tunguski, Ujedinjeni su narodi 30. lipnja odredili kao Međunarodni dan asteroida kako bi podigli svijest o opasnostima s kojima se suočavamo iz svemira. Taj ‘dan’ je bliži svemirski okvirima jer traje zapravo tri zemaljska dana, do 2. srpnja. Stručnjaci upozoravaju kako su najopasniji dosad neotkriveni svemirski objekti koji nisu ucrtani, jer bi iznenadni dolazak malog asteroida velike gustoće mogao uzrokovati katastrofu prije izdavanja bilo kakvog upozorenja.

U posljednjih nekoliko godina došlo je do nekoliko manjih udara asteroida, poput onoga iznad Čeljabinska 2013. godine i jednoga koji se raspao iznad Beringovog mora. Nijedan događaj nije privukao mnogo pozornosti. Dan asteroida UN-a također je prošao neopaženo, no opasnost od svemirskih objekata je stvarna, a udar asteroida koji može izbrisati čitave gradove samo je pitanje vremena. Pomnim praćenjem otkriveno je najmanje pet rizičnih svemirskih tijela, koji potencijalno mogu predstavljati prijetnju čovječanstvu u nadolazećem stoljeću.

Visoko na listi rizika

2019 MN2 je jedno od najnovijih otkrića, zato mu je i pridodana brojka 2019. Ovaj 100-metarski asteroid trenutno je na vrhu popisa rizika Europske svemirske agencije (ESA) s mogućnošću udara u Zemlju 26. lipnja 2027. godine, u ranopopodnevnim satima. 1979 XB je monstruozno izvanzemaljsko tijelo duljine 900 metara kojeg ESA drži na trećem mjestu svog popisa najrizičnijih svemirskih objekata. Ulazit će u Zemljinu orbitu još otprilike 30 godina, no njegova nepredvidiva orbita otežava astronomima da budu precizniji u predviđanjima. Oni će imati priliku bolje pogledati ovog potencijalnog ubojicu kada se 2024. približi Zemlji.

Apophis je 400-metarski asteroid za kojeg se u jednom trenutku predviđalo da će se sudariti sa Zemljom ili Mjesecom 13. travnja 2029. godine. Novija promatranja ukazuju kako se to ipak ne bi trebalo dogoditi, ali kao i kod svih potencijalno opasnih asteroida, postoji mogućnost da drugi neopaženi objekti ometaju Apophisovu orbitu. To pak znači da ne smijemo u potpunosti otpisati udar ovog asteroida u naš planet. 2010 RF12 je malen objekt, velik otprilike poput meteora iz Čeljabinska. Malo je vjerojatno da će prouzročiti veću štetu, međutim, očekuje se da će krajem stoljeća proći pored Zemlje 40-ak puta bliže od Mjeseca. Jedan od prelazak dogodit će se 13. kolovoza 2022. godine, što će astronomima omogućiti preciznija predviđanja o njegovoj budućnosti.

Skupina objekata poznatih kao Aten Asteroidi ili SG344 kruži oko Sunca otprilike na istoj frekvenciji kao i Zemlja. Njihova “godina”, naime, traje 353 dana. Russia Today izvještava da 50-metarski asteroid 2000 SG344 trenutno putuje svemirom brzinom većom od 112.000 kilometara na sat, što znači da se približava Zemlji oko 1,3 kilometra svake sekunde.

