Ova žena ostala je “u suzama” nakon što joj je potencijalni poslodavac poslao vrlo detaljnu odbijenicu na njezinu molbu za posao. Kiran, inače londonska spisateljica, podijelila je fotografiju pisma iz tvrtke u koju je aplicirala i rekla da je šokirana njegovim sadržajem.

Iako ju je odbio, poslodavac se potrudio da to zvuči blago i motivirajuće za daljnji rad u životu. Mlada žena je pismo objavila na Twitteru, a ono se ubrzo proširilo i drugim društvenim mrežama. Ukratko, ljudi se ne mogu odlučiti je li pismo simpatično ili zastrašujuće.

Nakon što joj je objasnio kako je neće primiti jer nije dovoljno kvalificirana za posao, poslodavac je pismo nastavio riječima: “Nastavite pokušavati i prijavljivati se. Nitko se ne sjeća odbijanja, treba vam samo jedno ‘da’ od nekoga i sve će se promijeniti.”

No, ni tu se neimenovani muškarac nije zaustavio, već je Kiran nabrojio sve slavne face koje su jednom bile odbijene.

“Beatlese je odbio direktor Decca Recordsa Dick Rowe, koji je vjerovao da za tu glazbenu skupinu budućnosti nema. Nakon prve male uloge Harrisona Forda, izvršni direktor odveo ga je u svoj ured i rekao mu da nikada neće uspjeti u filmskoj industriji”, napisao je.

JEDAN PAR OBJAVIO JE NEOBIČAN OGLAS ZA POSAO: Nude ozbiljnu lovu za nekoga tko će ih preseliti, ali uz jedan uvjet

“Michaela Jordana izbacili su iz srednjoškolskoga košarkaškog tima. Lady Gaga je nakon tri mjeseca izbačena iz izdavačke kuće Island Def Jam. James Dyson imao je 5126 neuspjelih prototipova svoga ‘usisavača bez vrećice’ prije nego što je sljedeći uspio”, stoji u nastavku pisma.

“Nakon samo jednoga nastupa, Elvisa Presleyja otpustio je Jimmy Denny, menadžer u Grand Ole Opry. Neka ovo odbijanje bude malena i zaboravljena stavka na putu do vašega sljedećeg velikog ‘da’ – onoga koji je zaista važan”, zaključio je poslodavac.

I am CRYING at this job rejection email. Like I didn’t need all this???? I just saw a role posting and applied? Omfg pic.twitter.com/EPAhhJkRR4

— Kiran ਕੌਰ (@turnmyswagguon) February 2, 2021