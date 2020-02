‘PRIČALA SAM DA ŽELIM NOVI KAPUT I ONDA MI JE NA MOBITELU ISKOČILA REKLAMA ZA KAPUTE’: Haker objasnio kako je to moguće

‘Sve informacije iz bilo kakvih vaših razgovora, pretraživanja ili aplikacija, čak i dejting aplikacija, kasnije se obrađuju i prodaju. To je glavni izvor aplikacijama za koje vi mislite da su besplatne’

“Pričala sam nekidan s prijateljicom o tome da bih htjela kupiti novi kaput. Niti sam ga pretraživala na internetu, niti sam dotad šetala po dućanima u potrazi za njim, a sutradan su mi na mobitelu počele iskakati reklame o kaputima na sniženju. Kako je to moguće? Imam osjećaj kao da me netko uhodi”, priznala je jedna anonimna žena za Šibenski portal koji je u potrazi za objašnjenjem takvih “Internetski uhođenja” kontaktirao šibenskog hakera Denisa Perišu.

“Sve informacije iz bilo kakvih vaših razgovora, pretraživanja ili aplikacija, čak i dejting aplikacija, kasnije se obrađuju i prodaju. To je glavni izvor aplikacijama za koje vi mislite da su besplatne. Ništa nije besplatno”, odgovorio je Periša na pitanje na koji način oglašivači dolaze do potencijalne publike.

U konkretnom navedenom slučaju čitateljice Šibenskog portala, Periša tvrdi kako je morala postojati prethodna radnja vezana uz proizvod kojim je kasnije “bombardirana” na Internetu. “To je kao deja-vu. Možda se ne sjećate, ali sigurno ste googlali ili je čak izletjelo negdje prije, a vi ste duže zadržali pogled na tom proizvodu ili kategoriji proizvoda.”

Prisluškuju li nas?

Na pitanje presluškuju li nas smartphonei i kompjuteri, Periša odlučno niječe takvu mogućnost. “Glas ne prisluškuju. Prvo, baterija bi vam se brzo potrošila, drugo, ugrijao bi se mobitel, i treće, osjetilo bi se previše potrošnje na podatkovnim megabajtima. Dakle, glasovno ne prisluškuju, ali prate sve što radite online. Sve se to akumulira i kasnije preprodava kao tržišni ‘tailored-add’. To je danas jednostavno tako i ne treba se bojati”, tvrdi Denis Periša.

Koliko god tvrdio da “gerilsko oglašavanje” treba prihvatiti kao svakodnevnicu kojoj ne možemo pobjeći, ipak postoje načini na koje se može zaštititi. “Pretraživač Chromium ima ‘private tab’. Općenito govoreći, odbijanjem cookie-a, blokiranjem dodatnih pluginova za privatnost i sličnih stvari. Ali ljudi se uglavnom slože sa svim što im se plasira na internetu bez da pročitaju upute i to je otprilike to. Nije to ništa loše, možda vam se na prikažu stvari koje trebate baš u trenutku kada ste u potrazi za njima”, zaključuje Periša za Šibenski portal.