PREVARIO SUPRUGU S ATRAKTIVNOM DADILJOM KOJA JE MOŽDA TRUDNA: ‘Ne želim povrijediti svoje troje djece, ali…’

‘Stavila mi je ruke oko vrata i poljubila me u obraz. Nisam si mogao pomoći…’, ispričao je muškarac

U nezavidnoj situaciji našao se 34-godišnji Britanac koji je svoju ženu prevario s atraktivnom dadiljom, a da stvar bude još gora, djevojka bi mogla biti trudna.

Našavši se u velikoj dilemi, pitao je Sun-ovu savjetnicu Deidre Sanders što da napravi.

SPAVAO SA SNAHOM I SAD JE U VELIKOJ GABULI: ‘Ona je trudna, a ja ne znam što da radim?’

Sve je počelo kada im je jedno veče 22-godišnja dadilja, koju su našli preko agencije, pričuvala djecu dok su oni otišli na proslavu. Kada su se vratili dadilja je trebala krenuti doma, no automobil joj nije htio upaliti te joj je 34-godišnjak ponudio prijevoz.

Na cestama je nesnosna gužva zbog saobraćajne nesreće te je javio ženi kako će kasniti.

Dovoljan je jedan poljubac

“Bio je to dugačak i stresan put, a kada smo napokon došli do njezine kuće pozvala me na kavu. Neko vrijeme smo pričali, a onda je rekla kako je zahvalna što smo išli skupa jer i da joj je auto proradio ne bi voljela cijeli taj ‘kaos’ proći sama.

Stavila mi je ruke oko vrata i poljubila me u obraz. Nisam si mogao pomoći te sam ju počeo strastveno ljubiti, a sljedeće što znam je da smo oboje završili goli na tepihu ispred kamina. Spavali smo i bilo je savršeno te se od tada viđamo”, ispričao je muškarac.

Kaže kako je skroz pao na nju te razmišlja da ostavi ženu i djecu zbog mlade dadilje, a još je više sklon tome otkako je saznao da je atraktivna 22-godišnjakinja možda trudna.

Pitanje obitelji

Ono što ga muči je to što ne želi da njegovo troje djece ostane povrijeđeno te se obratio Deidre da ga savjetuje.

TRI GODINE JE U TAJNOJ VEZI S TETINIM DEČKOM I SADA TRAŽI IZLAZ: ‘Znam da je nikada neće ostaviti, ali…’

Savjetnica je kazala kako ne treba žuriti kod donošenja odluke jer kao prvo ne zna je li dadilja zaista trudna, a uz to ne smije zaboraviti da ju on zapravo ne poznaje te ne zna kako bi funkcionirali kao par.

Najvažnije, kaže Deidre je to da da šansu svom braku, jer njegova djeca to zaslužuju.