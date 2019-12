PREVARILA MUŽA S BIVŠIM, PA SE NAŠLA U DILEMI: ‘Bojim se da ću prekidom veze uništiti život 18-mjesečnoj kćeri’

‘Više puta me varao te nisam bila s njim otkako sam rodila. Kaže kako je rođenje naše kćeri uništilo moje tijelo. Čak smo se i složili kako ne bi ostali skupa da nisam ostala trudna’, ispričala je nesretna djevojka

Savjetnica Deidre Sandres često se susreće s teškim obiteljskim problemima i narušenim odnosima. Ovaj put obratila joj se 20-godišnja djevojka koja je postala majka prije 18 mjeseci.

“Rastrgana sam. Upoznala sam svoju prvu ljubav s 15 godina. Hodali smo dvije godine, a onda je on upoznao drugu djevojku i ostavio me. Nekoliko mjeseci kasnije upoznala sam svog sadašnjeg partnera te smo uskoro zajedno uselili u kuću. Našu djevojčicu dobili smo prije 18 mjeseci i ona je najbolja stvar koja mi se dogodila”, započela je priču za The Sun djevojka.

Njezina veza je, kako navodi, od početka bila na klimavim nogama te uopće ne vjeruje svom partneru.

“Više puta me varao te nisam bila s njim otkako sam rodila. Kaže kako je rođenje naše kćeri uništilo moje tijelo. Čak smo se i složili kako ne bi ostali skupa da nisam ostala trudna”, kazala je.

Afera koja je sve promijenila

Prije nekoliko tjedana lagala je da ide na vikend kod svoje prijateljice, dok je malena za vikend bila kod bake i djeda.

“Imala sam nevjerojatan vikend sa svojim prvim dečkom, spavali smo i bilo je nevjerojatno. Bio je divan i pažljiv te sam shvatila kako moji osjećaji za njega nisu nikada prestali. Rekao mi je da zna da veza samnom uključuje i moju kćer te razumije da mi treba vremena”, ispričala je.

Ipak, boji se da bi raskid s ocem djeteta moga oštetiti njezinu kćer.

Deidre joj je rekla kako je djetetu prvenstveno bitan dom pun ljubavi.

“Moguće je biti dobar roditelj i ako si rastavljen ukoliko oba roditelja aktivno sudjeluju u djetetovom životu. Nemoj dopustiti da ova situacija traje predugo. Bolje je prekinuti vezu te se zajednički nastaviti brinuti o djetetu. Tvoj sadašnji partner će i dalje biti otac tvojoj kćeri”, zaključuje Deidre te navodi da si obavezno uzme vremena prije nego uđe u novu vezu, pogotovo s osobom koja ju je već izigrala.