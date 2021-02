PREVARENI LJUDI OTKRILI KAKO SU SAZNALI DA IH SUPRUŽNIK VARA: Upozorenje, možda ćete izgubiti vjeru u ljude

Uvijek je bolno kada bolja polovica izda vaše povjerenje, posebno kada ih uhvatite na djelu

Saznanje o partnerovoj nevjeri uvijek je grozno, no vjerojatno je najgore u braku. Iako ste se zakleli na vječnu ljubav, netko od vas je zastranio i to je tajio.

Trenutak kada ste otkrili bračnu nevjeru sigurno ćete pamtiti do kraja života, baš kao ovi komentatori s BuzzFeeda koji su podijelili svoja mučna iskustva.

1. “Moj bivši suprug je epileptičar. Nakon što je jedne noći doživio napadaj, bio je u nesvijesti i poprilično dezorijentiran. Prije nego što je zaspao pored mene, nakon što sam se pobrinula za njega, dala mu lijekove i obrisala slinu s lica, zgrabio je mobitel, nešto napisao i bacio ga iza sebe. Mobitel je sletio u moje krilo i vidjela sam poruku upućenu njegovoj ljubavnici u kojoj je pisalo: ‘Zaljubljen sam u tebe’. Razvod će nam biti gotov idući tjedan.”

2. “Ispostavilo se da mu afera traje dvije godine. Njegovi profili na društvenim mrežama izgledali su kao da je samohrani otac koji živi u kući koju sam ja kupila. Tvrdio je da se planirao s njom naći samo jednom (s kondomom, iz poštovanja prema meni) i onda bi ju blokirao jer sam se ja udebljala nakon što sam rodila te sam se mučila s postporođajnom depresijom. Saznala sam kad je stavio mobitel na punjenje u kuhinji. Slavili smo prijateljev rođendan putem Skypea. Nekoliko sati sam provela na novom receptu za večeru i desertu. Oko ponoći otišla sam po čašu vode, nakon sjajne zabave tijekom karantene. Njegov mobitel je zazvonio, radilo se o poruci s nespremljenog broja u kojoj je pisalo: ‘I ja tebe volim’. Naravno, otvorila sam poruku kako bih saznala što je sve pisao toj ženi. Rekao joj je da je za večeru pojeo samo hot dog te da mu nedostaje i da je voli. Pročitala sam sve poruke od tog dana i onda sam se suočila s njim.”

3. “Njegov djed patio je od demencije. Uselili smo se kod njega kako bismo se brinuli o njemu. Moj muž nije imao posao, ali svakoga dana bi odlazio negdje s ruksakom. Da skratim, pronašla sam kondome u ruksaku, a otvoreni paketić ispao je iz njegovih hlača kad sam mu prala rublje. Dandanas odbija priznati da me varao. Čak je rekao da je za paketić odgovoran djed. Izgubio je moje poštovanje i svoju ženu, ali dobro zajedno odgajamo djecu, samo ne pričamo o prošlosti.”

4. “Ispostavilo se da se moj muž potajno viđa s ženom koja je bila kolegica moje bliske prijateljice. Pokazivala je fotke svog novog dečka svima u uredu pa možete zamisliti šok na licu moje prijateljice kada je shvatila o kome se radi. Povjerila se drugoj bliskoj prijateljici, obje su bile djeveruše na mom vjenčanju, pa su mi došle priopćiti vijesti zajedno. Zauvijek sam im zahvalna jer znam da to nije lagan razgovor.”

5. “Otišla sam u drugi grad na razgovor za posao. Kada sam nazvala kući, moj tadašnji suprug bio je jako ometen tulumom koji se tada odvijao. Dva dana kasnije vratila sam se doma. Provodila sam vrijeme sa svojim četverogodišnjim posinkom. Dok sam ga držala i govorila mu koliko ga volim, ležerno me pitao: ‘Kao Jenna?’. Pitala sam ga tko je Jenna, a mališan mi je rekao da njegov tata ima prijateljicu Jennu koja je prespavala kod njih i rekla njemu i njegovom starijem bratu, koji je tada imao šest godina, da ih jako voli i da jedva čeka postati njihova mama. Nazvala sam svog svekra i rekla mu da odlazim, podnosim zahtjev za razvod i što je razlog. Više nikad nisam vidjela djecu koju sam toliko voljela niti tog š*pka.”

6. “Tjednima sam osjećala bol ‘dolje’. Naposljetku sam otišla ginekologu koji je posumnjao na izvanmateričnu trudnoću. Otišla sam u bolnicu na pregled, no nisam bila trudna. Tjedan dana kasnije, dobila sam poziv u kojem su me obavijestili da imam klamidiju. Bila sam šokirana pa je medicinska sestra rekla da bih vjerojatno trebala porazgovarati sa suprugom. Priznao je da je spavao s prostitutkom u poznatom lokalnom bordelu dok sam radila na drugom kraju zemlje, a budući da i on često nije bio kod kuće zbog posla sumnjam da mu je to bio jedini izlet. Priznao je i da je kompulzivni masturbator te da se svakodnevno ‘olakšava’ u zahodima na poslu. Klamidija je bila toliko uznapredovala da se razvila u zdjeličnu upalnu bolest. Godinama sam se brinula da sam zbog nje ostala neplodna. No, moj novi suprug (koji je jako drag, pažljiv i vjeran) i ja dobit ćemo kćer za nekoliko mjeseci.”

7. “Dan prije mog 30. rođendana, moj bivši suprug je uhićen jer je slao fotografije svog penisa djevojčici za koju je mislio da ima 14 godina. Srećom, radilo se o tajnom agentu. U međuvremenu sam našla ženske gaćice koje nisu bile moje ispod kreveta pa znam da je barem jednu ženu doveo doma dok sam ja radila.”

8. “Suprug i ja slavili smo moj rođendan u restoranu. Otišao je na WC i ostavio mobitel na stolu. Zazvonio je i pokazalo se ime koje nisam čula da je ikad spomenuo. Kada se vratio, pitala sam ga tko je ona. U to vrijeme radio je na važnom projektu zbog kojeg je često izbivao. Ponekad bi bio u nevolji ako bi propustio poziv pa sam pretpostavila da se radi o nekoj kolegici. Njegova prva reakcija bila je: ‘Ništa se nije dogodilo’, zbog čega sam, naravno, povjerovala da se sve dogodilo. Ubrzo mi je potvrdio da me varao. Pričala sam s njegovom ljubavnicom i nešto saznala. Planirali su iznajmiti stan zajedno i nabaviti psa. Ona je živjela u gradu u kojem je radio. Rekao joj je da se razveo, a ona nije imala pojma da je još uvijek u braku. Mislila je da je otišao zbog posla. Kasnije sam saznala da je imao profile na raznim aplikacijama za dejtanje i da me nekoliko puta prevario. On je pokušao mene okriviti za sve i bilo je zloban. Srećom, razveli smo se. Sada sam u sretnom braku sa sjajnim muškarcem i čekamo svoje prvo dijete. Zauvijek sam zahvalna toj ženi što ga je nazvala tog dana. Najbolji rođendan koji sam mogla imati.”

9. “Otprilike šest mjeseci nakon vjenčanja moj tadašnji suprug počeo je pričati o kolegici koja je imala problema sa svojim mužem. Nekoliko tjedana kasnije, nazvao me da bi mi rekao da će kolegica biti u našoj kući jer joj je partner postao nasilan. Nisam bila sretna jer me nije pitao za mišljenje, no nisam htjela odbiti nekoga tko je žrtva obiteljskog nasilja. Moj bivši ostao je budan s njom cijelu noć i onda se naljutio na mene što sam se zbog toga uzrujala. To se ponovilo još dva puta, jednom dok su njegovi roditelji bili u posjetu. Iselio se odmah nakon toga, tvrdeći da mora poraditi na svojoj trijeznosti, što je skroz druga priča. Jedan tjedan nakon naše prve godišnjice braka pronašla sam hrpu ljubavnih poruka koje mu je kolegica napisala, online recenzije hotela i toplica koje su posjetili i da tamo nije bio s prijateljem. Saznala sam i da ju suprug nije zlostavljao, već se on odselio jer je saznao da ga je varala. To me uzrujava najviše od svega jer se radilo o gnjusnoj laži. Spakirala sam sve njegove stvari i izbacila ih, očistila naš zajednički bankovni račun, rekla njegovoj obitelji što je napravio i odselila se. Dvije i pol godine kasnije, sretnija sam i zdravija nego ikad prije.”

10. “Stalno se morao vraćati na posao da nešto obavi. Dugo sam mu vjerovala. Jedne noći rekao je da mora potpisati neke izvještaje kojima je isticao rok za predaju. Slučajno je uzeo moj mobitel umjesto svog jer smo imali slične maskice. Nisam shvatila da se to dogodilo dok nije došla poruka: ‘Je li te žena pustila da odeš?’ Poslala sam joj poruku da dolazi i da mu kaže da je slučajno uzeo moj mobitel. Ne šalim se, odgovorila mi je: ‘Novi mobitel, tko je ovo?’ Kada se vratio doma ispričao mi je dugu, glupu priču, no nikad nije bio dovoljno pametan da stavi lozinku na mobitel ili da izbriše poruke koje joj je slao i fotke koje je ona njemu slala.”