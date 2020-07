PRETJERAO S HRANOM I CUGOM PA OTIŠAO S CUROM U KREVET: Ono u čemu se probudio je ostvarenje vaših najgorih noćnih mora

Očajničke poruke mladića koji se probudio u krevetu djevojke s kojom je proveo noć postale su viralne, a jasno je i zašto.

Naime, Irac se požalio prijatelju da je ispod sebe uočio nezgodne mrlje od izmeta na njezinoj bijeloj posteljini. Znao je da brzo mora pronaći rješenje pa se obratio prijatelju Leviju za savjet.

“Imao sam odvratnu nuždu nakon viskija, vratio sam se u krevet, ali očito nisam dobro obrisao stražnjicu jer su mrlje od izmeta na njezinoj posteljini”, napisao je mladić u poruci.

My mate has had a nightmare here , staying over in some girls house he's been seeing 😂 pic.twitter.com/to3qVCWa47

— Levi (@covidlj) July 4, 2020