PREDSTAVLJEN HVALEVRIJEDAN PROJEKT ‘KLUB 54+’

Kroz 127 kreativnih radionica iz 5 vrsta kulturno-umjetničkog stvaralaštva koje će se provesti u Osijeku, Vukovaru, Petrinji, Sisku, Novskoj, Ogulinu, Karlovcu i Zagrebu poboljšat će se kvaliteta života i povećati razina aktivnog sudjelovanja osoba starijih od 55 godina u životu zajednice te se direktno smanjiti socijalna isključenost za minimalno 215 osoba

Početnom konferencijom u Županijskoj vijećnici u Osijeku, predstavljen je hvalevrijedan projekt ‘Klub 54 +’, nastao suradnjom Udruge Opera B.B. ZAGREB i Udruge PET PLUS, koji ima za cilj pružiti cjeloživotno učenje i obrazovanje.Konferenciji su prisustvovali pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije Ivana Stanić, predsjednica Udruge PET PLUS Mira Davidović, voditeljica projekta ‘Klub 54 +’ Andreja Radinger te osnivač i umjetnički ravnatelj Opere B.B. ZAGREB te nositelj projekta ‘Klub 54+’ Ronald Braus.

Projekt ‘Klub 54 +’ sufinanciran je iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda te će se provoditi od rujna 2018. do kolovoza 2019. godine. Kroz sveukupno 127 kreativnih radionica iz 5 vrsta kulturno-umjetničkog stvaralaštva koje će se provesti u Osijeku, Vukovaru, Petrinji, Sisku, Novskoj, Ogulinu, Karlovcu i Zagrebu poboljšat će se kvaliteta života i povećati razina aktivnog sudjelovanja osoba starijih od 55 godina u životu zajednice te se direktno smanjiti socijalna isključenost za minimalno 215 osoba. Kao suradnici na projektu ‘Klub 54+’ sudjeluju ukupno tri doma za starije osobe i Poetry Caffe koji su ponudili prostor za održavanje radionica. Dom za starije osobe Trnje i Dom za starije osobe Maksimir iz Zagreba te iz Osijeka Dom za starije i nemoćne osobe Osijek i Poetry Caffe Magis.

Besplatne kreativne radionice izvoditi će tim stručnjaka, a svi voditelji radionica vrsni su stručnjaci u svojim područjima.

Umjetnički voditelj glazbenih radionica i umjetnički voditelj glazbeno-scenske izvedbe sudionika biti će hrvatski operni pjevač Ronald Braus ujedno osnivač i umjetnički ravnatelj Opere B.B. ZAGREB, te nositelj projekta ‘Klub 54+’. Zajedno sa svojim stručnim suradnicima: hrvatskom sopranisticom Lidijom Horvat Dunjko, mezosopranisticom Blankom Tkalčić i talentiranim budućim dirigentom Darijanom Ivezićem uvest će sudionike projekta u direktnu strukturu glazbe.

Radionicu književnog kluba – kreativno čitanje i pisanje koja će sudionicima pomoći poboljšati socijalne i emotivne vještine, voditi prof. Vesna Vrbanović Jančić, i prof. Ivana Plejić.

Radionice kreativnog plesa na kojima će sudionici otkriti svoju vitalnost održavati će plesne umjetnice, pedagoginje i terapeutkinje Sanela Janković Marušić i Zrinka Šimičić Mihanović.

Voditelji bubnjarskih radionica «Ritam svijeta» biti će profesionalni, vrsni glazbenici Branko Trajkov – Trak i Krunoslav Kobeščak, koji će pomoći sudionicima projekta da unaprijede svoje zdravstveno stanje i riješe se stresa.

Likovno – kreativne radionice doprinijet će unapređenju kvalitete života našim sudionicima te poboljšanju emocionalnih i kreativnih vještina. Za njihovo vođenje bit će zaslužna umjetnica i profesorica likovne umjetnosti Natalija Stipetić Ćus i diplomirana slikarica Ksenija Filipović.

O provoditeljima projekta ‘Klub 54+’

Udruga Opera B.B. ZAGREB nositelj je projekta i prvo komorno operno kazalište u Hrvatskoj koje djeluje od 2006. godine s ciljem promocije operne umjetnosti u Hrvatskoj i izvan nje. U dosadašnjem radu Udruga Opera b.b. Zagreb je surađivala sa svim dobnim skupinama i to kroz umjetničke i edukativne programe, pri čemu stručno-pedagoški pristupaju ciljanim skupinama, s naglaskom kako ih uključiti u glazbu kroz pjevanje, glumu i ostale forme kulturno-umjetničkog izražavanja. Udruga PET PLUS osim što je partner na projektu ‘Klub 54+’ neprofitna je organizacija koja djeluje od 2000. godine te iza sebe ima brojne uspješno provedene programe i projekte namijenjene marginaliziranim skupinama društva, tako je ‘Klub 54+’ Udruzi PET PLUS već peti europski projekt.