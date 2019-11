Svoju kćer nakon ovoga više ne može gledati istim očima

Ono što nijedan roditelj nikad u životu ne želi vidjeti jest njegovo dijete u kompromitirajućem izdanju. Ova se majka, blago je reći, šokirala kada je, registriravši se na Twitteru, otkrila da se njezina 19-godišnja kći bavi – pornografijom.

“Mislila sam da je Twitter mjesto gdje Donald Trump ostavlja svoje glupe komentare, a ne nešto što ima mračnu pozadinu”, otvorila se majka u svojoj objavi na mrežnoj stranici Mamamia te priznala kako eksplicitni sadržaji nisu nešto što je očekivala vidjeti na spomenutoj društvenoj mreži, a pogotovo ne o vlastitoj kćeri.

Ne može je više gledati istim očima

“Tako sam jednoga dana napravila račun da vidim što propuštam. Umjesto Trumpovih riječi, našla sam nešto što se osobno tiče mene – svoju kćer koja objavljuje porno sadržaj. Očito je da sam bila potpuno šokirana onime što vidim. Vidjeti svoju kćer u ovakvom izdanju bilo je poražavajuće”, ispričala je majka.

Dodala je kako kćer nakon ovoga više ne može gledati istim očima te da joj je svojim “porno alter-egom” uskratila lijepo sjećanje na sebe kao dobro i nevino dijete jer joj je sada stalno pred očima slika njezine gole stražnjice.

Morala je prihvatiti kćerino objašnjenje

Iako ju je danima mučila eksplicitna kćerina objava, majka se ipak na kraju suočila s njom. Kći joj je za vrijeme razgovora iznijela svoju stranu priče te objasnila da je ona sada “odrasla žena” koja samostalno može donositi vlastite odluke.

“Rekla mi je da je to njezin način da se izrazi onako kako ona to želi te da je to za nju oslobađajuće”, rekla je majka pa zaključila: “Morala sam podržati njezinu odluku i ne osuđivati ​​njezin izbor, jer kao roditelj to je jednostavno ono što nekada moraš učiniti.”