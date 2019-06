PRDAC VAS ‘GRIZE ZA OČI’? U prodaji su pilule od kojih vjetrovi mirišu na cvijeće, pa čak i čokoladu. Nije šala!

New #MayDay fart pill n°5 Lilly of the Valley fragrance.

Nouvelle Pilule Pet n°5 #1erMai au muguet. A vos pilules !

Happy First of May.https://t.co/VOQnNdVzTB pic.twitter.com/JDqWonoeXp

— Christian Poincheval (@pilulepet) May 1, 2019