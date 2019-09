POZNATI HRVAT OTKRIO JEDNOSTAVAN NAČIN ZA ZARADU: Iscjelitelj Braco je gledanjem u publiku skupio 7110 eura

Braco svoje seanse u inozemstvu naplaćuje 10 eura po osobi, a uz to prodaju se knjige, DVD-i i nakit

Većina onih koji su prije nekoliko dana bili u piramidi u austrijskom gradiću Vösendorfu su žene u pedesetima koje su došle iz Austrije, Hrvatske, Poljske i Slovačke vidjeti Bracu, odnosno dati mu da on gleda njih. Posjetitelji njegove iscjeliteljske seanse rekli su za austrijski Kosmo kako su u njegovim očima “osjetili ljubav Isusa Krista”. Na početku svake seanse u publici kruži mikrofon kako bi ljudi mogli ispričati svoja iskustva s Bracinim čudima. Kažu da je izliječio ljude od astme i drugih bolesti.

Josip Grbavac Braco, odjeven u bijelu košulju i zelene lanene hlače posjetitelje je promatrao 3 minute i 47 sekundi, a potom ode iz dvorane. Nitko ne zna što on misli u trenutku kad gleda u publiku, no mnogi od njih plaču, drhte ili čak gube svijest.

Ne kaže ni riječ

On na svojim seansama neće reći nijednu riječ. Dva su razloga za to. Prije 15 godina je u Banjoj Luci održao seansu sa 7600 ljudi koja je trajala 36 sati. Uz to, netko tko obavlja medicinski posao bez naobrazbe i potrebnih dozvola smatra se nadriliječnikom, a za to su u Austriji predviđene kazne zatvora do tri mjeseca ili oduzimanje 180 dnevnih dohodaka.

Ovaj 52-godišnjak je svoj dar otkrio 1995. kada mu je umro učitelj. Zahvaljujući tome obišao je cijeli svijet. Navodno je njegov pogled jednom prikazan na video-zidovima u New Yorku, a toga dana nije zabilježen niti jedan nasilni zločin.

Dolazi na poziv

Njegov glasnogovornik Matthias Kamp kaže kako on dolazi samo na poziv: “Tada se ponude provjeravaju. Braco prihvaća one kod kojih se očekuje velik broj ljudi, jer je svoj život prilagodio dijeljenju svog dara ako postoji interes.” Dodaje kako se on ne fokusira na izlječenje, već na poboljšanje života: “Svatko to može provjeriti: ako se osjeća dobro, nastavit će, u protivnom će pokušati nešto drugo”.

Za sedam sesija u Vösendorfu pored Beča, prodano je ukupno 711 ulaznica, što znači da je na ulaznicama Braco zaradio 7110 eura. Pored toga, u prodaji su i knjige, DVD-i te nakit.