‘POTROŠITE SAV NOVAC I NE ŠIRITE NOGE’: Ljudi iz staračkog doma poslali brutalno iskrene poruke mladima i postali viralni

Žele pokazati da se i bez posjetitelja u domu život nastavio i da su štićenici zadržali vedar duh usprkos pandemiji

Što biste poručili današnjim generacijama? Pitanje je to koje su djelatnici jednoga doma umirovljenika postavili svojim štićenicima kako bi ih zabavili tijekom karantene, a neki od njih iznenadili su svojim brutalno iskrenim odgovorima.

Osoblje doma Yelverton Residential Home u Velikoj Britaniji zamolilo je umirovljenike da na ploču napišu poruke koje bi željeli prenijeti mlađim generacijama. Svi su odgovori završili na Facebook stranici doma i oduševili pratitelje.

Jedan je čak postao viralan

Umirovljenica Margaret poručila je mladima neka potroše sav novac i uživaju dok su mladi, kao i da uvijek zadrže čisti obraz. “Ako ste prema ljudima ljubazni češće nego neljubazni, i oni će prema vama biti ljubazniji”, dodala je ona.

Bett je, pak, ponudila samo jedan savjet, koji je na društvenim mrežama postao viralan. Mladima je poručila da – drže noge skupljenima!

“Uvijek razmislite prije nego što nešto izgovorite, nikad ne idite u krevet bez isprike ako ste skrivili svađu i okrenite leđa svađi radije nego da je nastavite”, napisala je na svojoj ploči stanarka Coral.

Tom, koji je pozirao sa širokim osmijehom, mladima je jednostavno zaželio lijep Božić.

UMIROVLJENIK (67) SE POŽALIO NA PROBLEM U SPAVAĆOJ SOBI: ‘Mogu ja još uvijek, ali…’; Hoće li ga zadovoljiti ovi savjeti?

Najstarija štićenica ima 104 godine

“Uvijek budite od pomoći, vedri i veseli”, poručila je Dottie.

“Marljivo učite, nađite dobar posao i pomozite drugima kada god možete”, kazala je Betty.

“Budite svoji”, kratko je napisao Tony.

Najstarija stanarka doma je Rosaleen, koja ima 104 godine i također je sudjelovala u akciji. “Divim se mladima zbog njihove neovisnosti. Ničega se ne boje. Mladi su puno mudriji nego što smo mi bili u toj dobi”, utvrdila je ona.

UDOVICA (70) OTVORENO O SEKSU U POZNIM GODINAMA: ‘Iznenadilo me kako mi je tijelo reagiralo nakon toliko vremena’

Nisu očekivali publicitet

U domu Yelverton Residential Home žive umirovljenici u dobi od 75 do 104 godine i djelatnici ističu kako je riječ o ljudima s bogatim životnim iskustvom. Ravnatelj Peter Gaffney rekao je za Daily Mail kako se trudi održati dobro raspoloženje među štićenicima unatoč tjeskobi zbog pandemije koronavirusa.

“Nismo očekivali da će poruke izazvati takvu pažnju. Imamo nekoliko koordinatora za aktivnosti koji su Facebook stranicu češće koristili kako bi članovima obitelji koji nisu mogli do najmilijih pokazali što radimo u domu. Na početku pandemije smo htjeli svima pokazati da smo dobrog zdravlja i raspoloženja. No, zatim smo pomislili kako ovdje imamo ljude s puno životnog iskustva, a najstarija stanarka ima 104 godine. Oni su odlični ljudi i zato smo pokrenuli ovu inicijativu”, pojasnio je on.

“Vidjeli smo da i u drugim domovima to rade, no nismo očekivali publicitet. Naši korisnici su, pak, ostavili nekoliko komentara koji su nasmijali ljude. Mi smo od njih samo tražili da napišu što misle. Želimo pokazati da se i bez posjetitelja ovdje život nastavio i nastavlja se sve dok se možemo približiti jedni drugima. Ujedno, ovo pokazuje da su naši djelatnici i korisnici dobro raspoloženi unatoč pandemiji. Dobro poznajemo naše korisnike pa nas neki od komentara nisu iznenadili”, zaključio je ravnatelj doma.